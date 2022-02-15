Калинин о финале Олимпиады-2018: «Думали, что должны немцев на одном коньке обыграть»

Капитан «Трактора» Сергей Калинин в интервью «СЭ» вспомнил о турнирном пути сборной России на победной Олимпиаде-2018.

«Ну да, мы смотрели и игры, и сетку. Примерно считали: «Наверное, канадцы. Нет, наверное, шведы». А потом, когда немцы всех обыграли, мы подумали, что есть такой хороший шанс победить. Наверное, где-то недооценили, - заявил Калинин. - Плюс излишняя ответственность, что мы должны выиграть обязательно, что это немцы, мы их там должны на одном коньке обыграть. Все ждали от нас победы. Где-то мы переволновались.

Немцы же вышли победителями: они и так провели отличный турнир, превзошли ожидания, им в принципе терять было нечего. Ну выиграют золото — молодцы, проиграют — второе место тоже отлично. С их стороны, наверное, было немного попроще настраиваться на игру».