Сергей Калинин об удалении в финале Олимпиады-2018: «Чувствовал на себе взгляд Знарка»

Капитан «Трактора» Сергей Калинин в интервью «СЭ» вспомнил об удалении в финале Олимпиады-2018 против Германии (4:3 ОТ). При счете 2:3 Калинин нарушил правила за 2 минуты и 11 секунд до конца, но Никита Гусев успел сравнять счет, а в овертайме россияне вырвали победу благодаря голу Кирилла Капризова.

— Не знаю, было ли в том моменте удаление, его даже не показали, — не уверен, что за такое нарушение должны удалять в последние минуты финала Олимпиады. Когда только свистнули, я понял, что меня удаляют, сидел на борту, был в шоке. Я не ждал такого, чувствовал взгляд тренера на себе, что подвел. Потом, когда уже поехал, было пусто внутри — понимал, что редко такие матчи вытаскивают на таком уровне. Когда Гусь забил, конечно, почувствовал облегчение.

— Была уверенность, что выиграете в овертайме? Когда команда так отыгрывается, редко уступает в итоге.

— Когда сравняли счет, появилась такая уверенность, и когда ребята выходили уже на овертайм, чувствовалось, что есть такая энергетика, теперь выиграем без проблем. Ну и немцы тоже, я думаю, были в шоке: они-то уже думали, что все, выиграли. Минута до конца, держи шайбу, и все, ты победил.