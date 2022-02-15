«Мое золото такое же, как у Кросби». Интервью олимпийского чемпиона Пхенчхана Калинина

Капитан «Трактора» — о сезоне КХЛ и победе в Корее.

Капитан «Трактора» Сергей Калинин не играл с середины декабря и должен был вернуться на лед перед олимпийской паузой. Но сезон КХЛ был остановлен из-за коронавируса. Сейчас Калинин вместе с челябинским клубом готовится к плей-офф, который стартует 1 марта. В интервью «СЭ» олимпийский чемпион Пхенчхана вспомнил о победе в Корее, рассказал о прогрессе «Трактора» и роли капитана в хоккейной команде.

Сезон в «Тракторе»

— Как оценишь нагрузки, которые получаете на тренировках во время вынужденной паузы? Есть что-то похожее со второй предсезонкой?

— Не знаю, как для других, но я пропустил много времени из-за травмы, поэтому мне сейчас очень тяжело.

— Говорили, что ты был готов сыграть, если бы матчи не отменили.

— Думаю, я был бы готов, если бы было нужно.

— Даже если бы в эту паузу играли без олимпийцев, можно было бы продолжать чемпионат в таких условиях? Справедливо ли решение доигрывать только после Олимпиады?

— Считаю, что, наверное, стоило играть. В принципе почему бы и нет, у нас есть резервы: МХЛ и ВХЛ. Мы были готовы продолжать играть без проблем.

— Как можешь объяснить прогресс «Трактора» в этом сезоне?

— Непростой сезон: и пандемия, и Олимпийские игры. Нас жарят, так сказать, в чемпионате — за четыре месяца почти все матчи сыграли. Мы хорошо провели предсезонку, хватило сил доиграть до этой паузы. Более-менее ровно прошли весь сезон, да, были небольшие спады, но это как бы ожидаемо, без этого нельзя. С чем связано? Наверное, игроки больше начали понимать установку тренера, пришли новые хоккеисты, опытные ребята, которым в принципе не надо ничего объяснять, они быстро влились в общую картину.

— Когда ты переходил в «Трактор», команда до этого не попала в плей-офф. Сейчас «Трактор» — лидер «Востока». Как с предпоследнего места за короткое время дорасти до топ-клуба?

— Есть хорошая коммуникация между тренерским штабом и игроками. Думаю, что тут больше заслуга главного тренера, руководства клуба, то есть мы все взаимодействуем. У нас нет каких-то разделений: выиграли вместе и проиграли тоже вместе, разбираем ошибки, стараемся быть одним целым, не показывать друг на друга пальцем, а все вместе решать проблемы.

— Почему выбрал именно «Трактор», наверняка ведь были предложения из других команд?

— Первым позвонил тренер (Анвар Гатиятулин. — Прим. «СЭ»), мы с ним поговорили, он объяснил роли в команде, что хочет видеть меня. Для меня это был симпатичный вариант, так что согласился.

Сергей Калинин. ХК «Трактор»

— Будешь смотреть Олимпиаду?

— Всю — точно нет, у нас идет тренировочный процесс. Но что-то будем смотреть. Хоккей обязательно, другие сборные не так интересны для меня, буду болеть за наших ребят. На самом деле не знаю, как будет со временем, совпадут они с тренировками или нет.

— Два человека из «Трактора», Сергей Телегин и Владимир Ткачев, поехали на Олимпиаду. Давал им какие-то наставления, может быть, опытом делился?

— Никто ничего не спрашивал, ничем и не делился. Мы были в сложной ситуации: кто-то начал болеть, ушел на карантин, в это время ребята отправлялись в сборные. Я всем желаю, чтобы вернулись здоровыми, и нашим, конечно, желаю победы. Там много команд, которые могут претендовать на золото.

— Четыре года назад не было такой череды назначений и смен тренеров, как перед этой Олимпиадой. Как это может влиять на хоккеистов?

— Я думаю, сейчас уже вряд ли это все может повлиять. Но когда эта чехарда началась, наверное, ребята некоторые переживали и не понимали, что там вообще происходит, к чему вообще готовиться и что будет. Конечно, неопределенность всегда пугает. Все равно это немножко напрягает, когда читаешь прессу или слышишь об этом от кого-то, отвлекаешься на такие моменты. Сейчас, я думаю, ребята уже не переживают об этих вещах.

— Был небольшой скандал после того, как хоккейная сборная полетела в Пекин на отдельном самолете, — спортсмены из других видов были недовольны. Что думаешь по этому поводу?

— Не знаю, у нас любят поскандалить. Я не вижу в этом ничего такого, если есть возможность, почему не ограничить хотя бы один вид спорта, чтобы они там более-менее здоровыми долетели. Я в этом не вижу проблемы.

Сергей Калинин (второй справа) на Олимпиаде-2018. Фото Getty Images

Чувствовал взгляд Знарка на себе после удаления

— Что больше всего вспоминается из Пхенчхана-2018 помимо самой победы?

— Мне в целом понравилась атмосфера, когда все спортсмены из разных стран, из разных видов спорта находятся вместе, проводят вместе время, ездят друг к другу на соревнования. Мы могли соревноваться в отдельном временном промежутке, а потом ехать в Олимпийскую деревню и вместе там находиться. Чувствуешь, что есть не так много людей, которым удалось попасть на Олимпиаду, и ты среди них.

— Сейчас нет таких суперзвезд, какими в той сборной были Ковальчук, Дацюк, тот же Капризов. Насколько сейчас снижаются шансы у нашей команды?

— Шансы высокие. Россия — всегда фаворит всех больших турниров, этот не исключение. Я думаю, что здесь вопрос больше к ребятам, как они смогут собраться все вместе и с одной идеей прийти к цели, играть друг за друга. Здесь никто особо помочь не может, только сами игроки могут выиграть золото.

— Прошлая Олимпиада началась с неожиданного поражения от словаков. Что тогда происходило? И что изменилось после того поражения в команде?

— Думаю, там присутствовал и момент волнения, большая часть команды выступала на таком турнире впервые. Олимпиада — событие, на которое попадаешь раз в жизни. Может быть, где-то переволновались, заранее поверили в себя, в победу. Просто поговорили, объяснили ситуацию, что все в одной лодке. Ковальчук высказался, ребята опытные передали часть своего опыта другим игрокам, которые первый раз приехали. И этот разговор стал одним из ключевых для нас на этом турнире.

— Наверняка, когда играли, параллельно смотрели, что в финале нас ждут либо шведы, либо канадцы. Когда попались немцы, о чем подумали? Может быть, что будет легкая победа?

— Ну да, мы смотрели и игры, и сетку. Примерно считали: «Наверное, канадцы. Нет, наверное, шведы». А потом, когда немцы всех обыграли, мы подумали, что есть такой хороший шанс победить. Наверное, где-то недооценили. Плюс излишняя ответственность, что мы должны выиграть обязательно, что это немцы, мы их там должны на одном коньке обыграть. Все ждали от нас победы. Где-то мы переволновались.

Немцы же вышли победителями: они и так провели отличный турнир, превзошли ожидания, им в принципе терять было нечего. Ну выиграют золото — молодцы, проиграют — второе место тоже отлично. С их стороны, наверное, было немного попроще настраиваться на игру.

— За две минуты до конца основного времени при счете 2:3 ты удалился. О чем думал, когда ехал на скамейку штрафников?

— Не знаю, было ли в том моменте удаление, его даже не показали — не уверен, что за такое нарушение должны удалять в последние минуты финала Олимпиады. Когда только свистнули, я понял, что меня удаляют, сидел на борту, был в шоке. Я не ждал такого, чувствовал взгляд тренера на себе, что подвел. Потом, когда уже поехал, было пусто внутри — понимал, что редко такие матчи вытаскивают на таком уровне. Когда Гусь забил, конечно, почувствовал облегчение.

Николай Прохоркин и Сергей Калинин. Фото Getty Images

— Была уверенность, что выиграете в овертайме? Когда команда так отыгрывается, редко уступает в итоге.

— Когда сравняли счет, появилась такая уверенность, и, когда ребята выходили уже на овертайм, чувствовалось, что есть такая энергетика, теперь выиграем без проблем. Ну и немцы тоже, полагаю, были в шоке: они-то уже думали, что все, выиграли. Минута до конца, держи шайбу, и все, ты победил.

— Что тогда творилось в раздевалке? Наверное, безумие какое-то было?

— Ну не сказал бы, мы когда пришли, сначала была тишина, все настолько были вымотаны и физически, и эмоционально, просто сидели, так что на самом деле было тихо. Потом зашли наши родственники, жены, родители, нам дали шампанское, началось веселье, но небольшое. Никто особо ничего не понимал, поэтому было достаточно тихо. Потом, когда все уже ушли, поехали в ресторан, пришли в себя, там уже немножко повеселились, побалдели.

— В России принято считать, что олимпийское золото 2018 года какое-то не такое, ненастоящее. Что бы ты ответил людям, которые так считают?

— Лично мне такие вещи никто не говорил, но если бы пришлось отвечать людям, сказал бы: моя золотая медаль ничем не хуже, чем у Кросби или кого-то там еще. Я счастлив, что был в той сборной. Мне без разницы вообще, кто там был, кто там не был, — не наши проблемы, что кто-то не приехал. Мы сумели собрать команду в тех условиях, кто не сумел — их проблемы.

— Все эти две недели на Олимпиаде, да и до нее, на вас было сильное давление, все ждали от вас только победы. Чувствовал ли ты в своей карьере давление, сравнимое с тем?

— Наверное, в ЦСКА в победном сезоне-2018/19 было примерно такое же чувство, особенно когда финальные игры были. Тем более когда я во второй игре финала получил травму, мы вели 2:0, я смотрел со стороны, как ребята играют финальные игры. Это очень тяжело, ты сидишь, переживаешь, пока ребята играют, — я там постарел, наверное.

— Илья Ковальчук сейчас тоже в сборной, пусть и не в роли игрока. Как ты его как лидера, как человека можешь охарактеризовать?

— Он человек, который не просто добился больших высот, при этом не потерял себя в течение карьеры, не изменился. Говорят, что даже намного лучше стал, чем был в начале. В Питере общались, в сборной, он большую роль в победах сыграл. Он действительно создает такую победную атмосферу.

Сергей Калинин. ХК «Трактор»

Каждый должен быть капитаном

— Как капитану соблюдать грань — чтобы и тренер прислушивался, и игроки доверяли?

— Здесь много зависит от тренеров тоже. Ты можешь быть капитаном, но у тебя плохое взаимодействие, тренер не слышит, что команда пытается донести, наверное, с этого начинаются проблемы. Летом ты можешь позвонить без проблем, но, когда сезон идет, должен быть рабочий процесс, разделение тренер — игрок. Капитан — это некая прокладка между тренерским штабом и командой, он доносит правильно до игроков, что тренер хочет видеть, также и игроки доносят до тренера, что их беспокоит.

— Главный тренер футбольной сборной России Валерий Карпин постоянно меняет капитанов, аргументируя это тем, что звание капитана ничего не значит и каждый может им быть. Он прав?

— Любой должен быть капитаном внутри, он должен быть ответственным перед командой. То есть именно это отношение к команде, к игре и ответственность перед командой, перед своими партнерами должны быть у каждого.

— То есть в словах Карпина что-то есть?

— И да, и нет. Все равно должен быть человек, на которого люди будут рассчитывать, с кого будут спрашивать. А то, что внутри у каждого должно быть, наверное, он это имел в виду.

— В НХЛ есть что-то похожее, например в «Торонто». Пять-шесть человек с нашивкой «А», а капитана как такового нет.

— Не знаю, почему они так делают. Может быть, у них нет человека, который ведет. В Америке они выбирают капитана на долгое время. То есть они выбирают человека не на один-два года, а на пять лет. Это важно для построения команды — и капитан тоже понимает, что он и в долгосрочной перспективе ответственен за результат.

— У тебя был контракт в СКА, а потом в ЦСКА на четыре года. Контракт такой длительности был новинкой для КХЛ, и все думали, что мы наконец-то пойдем за НХЛ, где часто заключают долгосрочные соглашения. Но ты его не доиграл — ЦСКА расторг его. Что чувствовал в этот момент?

— Люди меняют свое мнение, так бывает. Тут не знаю, сложно говорить, да и не хочется эту тему поднимать, она уже закрыта. Конечно, когда ты подписываешь такой контракт, думаешь, что ты в этом клубе отыграешь много лет. Здесь отношение немножко разное у игроков: кто-то, наоборот, подписывает на год и старается, чтобы потом подписать лучше на следующий год.

Конечно, когда ты рассчитываешь на четыре года в клубе, у тебя все отлично с игроками в команде, с тренерским штабом, а потом происходят какие-то вещи, это выбивает из колеи. В принципе у нас таких историй полно, поэтому к подобному относятся с пониманием.

Сергей Калинин и Михаил Мальцев. Фото photo.khl.ru Фото photo.khl.ru

— Получается, что ты почувствовал на себе влияние потолка зарплат. Потому что, если бы его не было, ЦСКА бы тебя мог оставить.

— Конечно, мне как игроку потолок не нравится, потому что мы начали получать меньше денег, — это любой хоккеист скажет. Не будет такого игрока, который скажет: «О, клево, мы начали меньше получать, здорово». Все хотят зарабатывать, тем более хоккейный век не такой длинный.

— Ты выиграл Олимпиаду, чемпионат мира, Кубок Гагарина, молодежный чемпионат мира. В чем дальше мотивацию искать?

— Выиграть Кубок с «Трактором» для начала. Первое, что стоит в списке. Мы сейчас готовимся к плей-офф, будет непросто, регулярный чемпионат — не показатель. Нам предстоят еще самые важные игры в лиге, будем готовиться. Наверное, главное — это развиваться, не останавливаться, ставить перед собой новые цели, пусть шаг за шагом, но делать. Нет такого, что я насытился, есть люди, которые мне всегда напомнят: «Давай, парень, не расслабляйся».

— Тренеры?