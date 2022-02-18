Россия — Швеция: команды не смогли открыть счет в первом периоде полуфинала Олимпиады

Первый период полуфинального матча хоккейного турнира на Олимпиаде в Пекине Россия — Швеция закончился вничью — 0:0.

Сборная России нанесла 11 бросков по воротам соперника, у шведов — 12 бросков.

Победитель матча Россия — Швеция встретится в финале с Финляндией, которая сегодня обыграла Словакию (2:0) в другом полуфинале. Проигравший разыграет бронзу со словаками.

Матч за третье место на Олимпиаде в Пекине состоится завтра, 19 февраля (начало — в 16.10 мск). Финал пройдет 20 февраля, в последний день Игр в Китае (начало — в 07.10 мск).