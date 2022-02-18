Родные Грицюка не ожидали, что он будет исполнять решающий буллит в полуфинале Олимпиады

Родные нападающего сборной России Арсения Грицюка, который забил победный гол в серии буллитов в полуфинальном матче Олимпиады со Швецией (2:1Б), не ожидали, что его поставят бить решающий буллит, сказала супруга хоккеиста Виктория Данильчук.

«Смотрели всей семьей, безумно переживали, — цитирует жену игрока ТАСС. — Не ожидали, конечно, что поставят буллит бить, особенно последний. Когда забил, просто эмоции до потолка, до потолка прыгали, руки трясутся, безумно рады, сразу все начали поздравлять».

В финале россияне сыграют со Швецией. Начало в 07.10 по московскому времени. Олимпиада-2022 в Пекине проходит с 4 по 20 февраля.