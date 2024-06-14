Основная информация о стартовой игре чемпионата Европы 2024.

Дата и время начала матча открытия чемпионата Европы-2024

Сборные Германии и Шотландии сыграют в матче открытия Евро-2024 в пятницу, 14 июня. Игра начнется в 22.00 по московскому времени. Немцы являются хозяевами финального турнира. Данный чемпионат Европы по футболу станет 17-м в истории.

Место проведения стартовой игры Евро-2024: город и стадион

Матч Германия — Шотландия пройдет в городе Мюнхен на стадионе «Мюнхен Арена», такое название во время Евро-2024 носит «Альянц Арена» — домашний стадион «Баварии». Правами на наименование спортивного сооружения владеет немецкая страховая компания «Альянц».

Вместимость стадиона в Мюнхене составляет 67 812 зрителей. Арена была построена по проекту архитекторов Херцога и де Мойрона в 2005 году. По данным на конец декабря 2022 года, в Мюнхене проживает 1,5 миллиона человек.

Солист группы OneRepublic Райан Теддер в клипе песни Fire. Фото Кадр видео YouTube-канала Meduza

Церемония открытия Евро-2024: время начала и кто выступит

Церемония открытия Евро-2024 начнется в 21.00 по московскому времени — за час до стартового свистка в матче Германия — Шотландия.

Организаторы турнира почтят память легендарного немецкого футболиста, тренера и менеджера Франца Беккенбауэра, который скончался в январе 2024 года. Кубок чемпионов Европы перед началом матча открытия на поле вынесут капитаны немецких сборных — победителей Евро Юрген Клинсманн и Бернард Диц. Вместо Беккенбауэра, который был капитаном сборной на Евро-1972, участие в церемонии примет его вдова Хайди.

В концертной части ожидается выступление диджеев MEDUZA и группы OneRepublic. Немецкая певица Leony представит официальную песню Евро-2024 — Fire («Огонь»).

Статистика матчей открытия Евро: результаты первых игр чемпионата Европы

Впервые финальный турнир чемпионата Европы по футболу был организован в 1960 году во Франции. Тогда соревнование еще называлось Кубком европейских наций, а его решающая стадия начиналась с полуфиналов. Матч открытия Евро-1960 прошел 6 июля на стадионе «Парк де Пренс» в Париже, в нем Франция потерпела поражение от Югославии со счетом 4:5. Групповой турнир для 8 команд вместо игр 1/2 финала появился на Евро-1980. С Евро-1996 число участников увеличилось до 16 сборных, а с Евро-2016 — до 24.

Результаты первых матчей чемпионатов Европы

1960 — Франция (здесь и далее — страна-организатор): Франция — Югославия — 4:5

1964 — Испания: Испания — Венгрия — 2:1 д.в.

1968 — Италия: Италия — СССР — 0:0 (победа Италии жребием)

1972 — Бельгия: Бельгия — ФРГ — 1:2

1976 — Югославия: Чехословакия — Нидерланды — 3:1 д.в.

1980 — Италия: Чехословакия — ФРГ — 0:1

1984 — Франция: Франция — Дания — 1:0

1988 — ФРГ: ФРГ — Италия — 1:1

1992 — Швеция: Швеция — Франция — 1:1

1996 — Англия: Англия — Швейцария — 1:1

2000 — Бельгия и Нидерланды: Бельгия — Швеция — 2:1

2004 — Португалия: Португалия — Греция — 1:2

2008 — Австрия и Швейцария: Швейцария — Чехия — 0:1

2012 — Польша и Украина: Польша — Греция — 1:1

2016 — Франция: Франция — Румыния — 2:1

2020 — 11 стран Европы: Турция — Италия — 0:3

Расписание матчей группы A на Евро-2024

После матча открытия Евро-2024 15 июня в Кельне на стадионе «Рейн Энерги» встретятся сборные Венгрии и Швейцарии (начало — в 16.00 мск). Игры группы А завершатся 23 июня, в этот день встречи Швейцария — Германия и Шотландия — Венгрия начнутся в 22.00 по московскому времени.

14 июня. Мюнхен. 22.00. Германия — Шотландия

15 июня. Кельн. 16.00. Венгрия — Швейцария

19 июня. Штутгарт. 19.00. Германия — Венгрия

19 июня. Кельн. 22.00. Шотландия — Швейцария

23 июня. Франкфурт-на-Майне. 22.00. Швейцария — Германия

23 июня. Штутгарт. 22.00. Шотландия — Венгрия

Ознакомиться с полным расписанием игр по датам, группам и всем стадиям плей-офф можно на странице календаря Евро-2024 на сайте «СЭ».

Составы сборных команд Германии и Шотландии: кто выйдет в старте

Капитаном сборной Германии является полузащитник Илкай Гюндоган. Свой последний матч с Грецией (2:1) национальная команда с главным тренером Юлианом Нагельсманом сыграла по схеме 4-2-3-1.

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон является капитаном в сборной Шотландии. 7 июня шотландцы под руководством главного тренера Стива Кларка играли по схеме 3-4-2-1 в товарищеской встрече с Финляндией (2:2).

Ориентировочные стартовые составы

Германия: Нойер — Киммих, Рюдигер, Та, Миттельштедт — Андрих, Кроос — Мусиала, Гюндоган, Вирц; Хаверц.

Шотландия: Ганн — Портеус, Хендри, Тирни — Ролстон, Мактоминей, Макгрегор, Робертсон — Макгинн, Адамс, Кристи.

Юлиан Нагельсманн. Фото AFP

Что говорят футболисты и тренеры о матче открытия Евро-2024

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн назвал особенным первый матч Евро-2024 с Шотландией: «Я все еще молодой тренер, и это будет что-то особенное — принять участие в домашнем чемпионате Европы и провести первый матч в городе, где я долгое время жил и вырос, не могу дождаться. Это будет особенный матч на домашнем чемпионате Европы. Мы чувствуем давление, это часть футбола, но я думаю, что эйфория сильнее. Если мы хорошо начнем, на этом чемпионате Европы все будет возможно».

Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк надеется, что его команда покажет хорошую игру: «Это будет большое событие для обеих сторон. Для обоих тренерских штабов и игроков. Германия хочет победить, мы хотим победить, а все остальные могут наслаждаться праздником. Моя семья здесь. Надеюсь, они получат от игры удовольствие. Мы долго ждали, чтобы оказаться тут. Кажется, что прошло много времени с момента, как мы в октябре получили путевку на Евро-2024. Ребята готовы, я готов, так что мы надеемся на хорошую игру».

Защитник и капитан сборной Шотландии Эндрю Робертсон отметил факт особенного единения с фанатами и родственниками, которые будут поддерживать команду: «Мы в курсе, что в Мюнхене собрались наши семьи и болельщики. Они готовы нас поддержать. Мы чувствуем сильное возбуждение. Мне нравится быть капитаном у этих парней. Это настоящая честь, и я надеюсь, что завтра приведу команду к положительному результату».

Капитан немецкой сборной Илкай Гюндоган на предматчевой пресс-конференции заявил, что ожидает сложную игру: «Знаю многих футболистов соперника по английской премьер-лиге. Это очень опытная команда. Играть против них будет неприятно. Нельзя недооценивать шотландцев. Отношусь к ним с уважением. Однако, если мы сыграем на пределе своих возможностей, думаю, у нас будут хорошие шансы на победу в этом матче».

Илкай Гюндоган. Фото AFP

Прогноз экспертов и букмекеров на матч открытия Евро-2024

Сборная Германии является фаворитом в матче открытия Евро-2024. Букмекеры считают, что у немцев высокие шансы одержать победу над Шотландией. коэффициент на успех Германии — 1.30, ничья идет за 6.00, а победа шотландцев — за 11.50.

Известный комментатор, колумнист «СЭ» Денис Казанский ожидает победы Германии над Шотландией в первом матче Евро-2024 и забитых мячей от двух сборных.

«В матче открытия на «Альянц Арене» с большим ожиданием можно будет посмотреть, что из себя представляет команда Юлиана Нагельсманна не в товарищеском матче, а в большой игре, — приводит слова Казанского «Рейтинг Букмекеров». — Команда чувствует себя достаточно уверенно: три победы и одна ничья в последних встречах. Я думаю, немцы заходят на Евро одними из фаворитов, тем более будут играть на домашней территории. Конечно, Германия готова к этому статусу и имеет много звезд в составе.



Но я бы обратил внимание и на Шотландию, которая попала на турнир благодаря уверенному старту квалификационной компании. Впервые за 40 лет была обыграна Испания, начался отбор с пяти побед подряд, выдающуюся форму показал Скотт Мактоминей. Надо сказать, что сборная очень смотрится по именам: есть и Джон Макгинн, и Эндрю Робертсон, и Билли Гилмор. У Стива Кларка собралась довольно любопытная банда, и в таком составе Шотландия вполне может произвести сенсацию. Можно вспомнить, что как раз на немецком чемпионате еще в 70-х шотландскими ребятами была одержана первая победа на Евро. Поэтому я считаю, что они дадут солидный бой.



Первые матчи на Евро традиционно получаются голевыми, в 7 из 9 последних случаев в стартовом поединке забивали обе команды. Думаю, здесь будет такая же история. Оборона сборной Германии пока не выглядит неуязвимой, на ней могут сказаться как волнение на старте турнира, так и контратаки и стандарты шотландцев. Мой прогноз: победа немцев и обе забьют».

Другой комментатор Роман Нагучев предположил, что в матче Германия — Шотландия будет зафиксирован букмекерский «низ» — в сумме команды забьют не более трех голов.

«Матч открытия турнира — это всегда непросто, и для Германии он наверняка будет довольно волнительным, — сказал Нагучев. — Предположу, что в этой игре будет один важный момент. Дело в том, что я посмотрел статистику матчей открытия, и в абсолютном большинстве из них был забит гол на 50-х минутах. Мне кажется, что Германия потратит первый тайм, чтобы присмотреться к своему сопернику, а во втором постарается реализовать свое хозяйское преимущество. Здесь дело не только в метафизической статистике, но и в том, что матч открытия зачастую получается осторожным, а это всегда давит на хозяев, от которых ждут победы. Также я думаю, что в этом поединке будет забито меньше 3,5 гола. Такие встречи обычно не бывают результативными, так что если вы хотите безопасную ставку, то можно сыграть в «низ».

Когда и где смотреть трансляцию матча открытия Евро-2024

Смотреть видеотрансляцию матча открытия Евро-2024 Германия — Шотландия можно будет в прямом эфире на телеканале «Матч ТВ» с 21.00 по московскому времени. Игру также покажут бесплатно на сайте matchtv.ru.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция самых интересных событий церемонии открытия чемпионата Европы-2024 и матча Германия — Шотландия.