Григоренко отметил игру Федотова в матче со Швецией в полуфинале Олимпиады

Нападающий сборной России Михаил Григоренко оценил игру вратаря команды Ивана Федотова в полуфинале Олимпиады.

«Игра длинная, был овертайм. В какие-то минуты паника, возможно, присутствовала, мы с ней справились. И Ваня Федотов не паниковал, подчищал какие-то моменты. Все сражались, самоотдача невероятная.

Завтра хороший день, нужно подготовиться, потренироваться, посмотреть видео, как финны играют, и с хорошими эмоциями выходить на финал. У финнов хорошая команда, сильный голкипер. Мы посмотрим больше видео с ними и подготовимся к игре", — приводит слова Григоренко ТАСС.

В полуфинале сборная России победила Швецию (2:1 Б). В финале они сыграют с Финляндией. Матч состоится 20 февраля, начало — в 07:10 по московскому времени.