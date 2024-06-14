Источник: Сафонов пока не получил визу на работу во Франции

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов не может завершить переход в «ПСЖ» из-за проблем с визой, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, 25-летнему россиянину пока не выдают разрешение на работу во Францию. Ожидается, что это процесс займет еще некоторое время.

В конце мая инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «ПСЖ» подпишет Сафонова за 20 миллионов евро и заключит с ним контракт до конца июня 2029 года.

Сафонов является воспитанником академии «Краснодара». В сезоне-2023/24 голкипер провел 30 матчей за «быков», в которых пропустил 27 голов. 11 раз он сохранил ворота в неприкосновенности.