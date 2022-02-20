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Сегодня, 10:02

Роднина одним словом отреагировала на серебро сборной России на Олимпиаде

Роднина заявила, что ей обидно из-за серебра российских хоккеистов на Олимпиаде-2022
Артем Бухаев
Корреспондент
Матч сборных России и Финляндии.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на поражение сборной России по хоккею от Финляндии (1:2) в финале Олимпиады-2022 в Пекине (Китай).

«Обидно. Но не надо расстраиваться. Это реальный их результат. Абсолютно равная игра с финнами. Но кому-то досталось больше удачи, кто-то больше приложил усилий. Вот и результат», — сказала Роднина «СЭ».

Единственную шайбу в составе российской команды забросил Михаил Григоренко в первом периоде, реализовав большинство.

Сборная Финляндии впервые в истории стала олимпийским чемпионом. До этого команда дважды становилась серебряным призером (1988, 2006).

Олимпиада в Пекине проходила с 4 по 20 февраля 2022 года.

Олимпиада
Сборная России по хоккею
Сборная Финляндии по хоккею
Ирина Роднина
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