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Сегодня, 09:58

Третьяк заявил, что Жамнов продолжит работу со сборной России после поражения в финале Олимпиады

Иван Торопцев
Корреспондент
Алексей Жамнов (слева).
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил, что главный тренер сборной России Алексей Жамнов и его тренерский штаб продолжат работу с национальной командой, несмотря на поражение в финале Олимпиады.

«Думаю, что они должны готовить команду к чемпионату мира, у них контракт», — приводит ТАСС слова Третьяка.

Сегодня, 20 февраля сборная России проиграла Финляндии (1:2) в финале Олимпиады в Пекине.

Чемпионат мира по хоккею-2022 пройдет с 13 по 29 мая в финских Хельсинки и Тампере.

20&nbsp;февраля. Пекин. Финляндия&nbsp;&mdash; Россия&nbsp;&mdash; 2:1. Хоккеисты сборной Финляндии празднуют победу в&nbsp;финале Олимпиады. Серебро... Результат финала Олимпиады закономерен

Источник: https://tass.ru/sport/13772303
Хоккей
Олимпиада
Сборная России по хоккею
Алексей Жамнов
Владислав Третьяк
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