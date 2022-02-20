Третьяк заявил, что Жамнов продолжит работу со сборной России после поражения в финале Олимпиады

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил, что главный тренер сборной России Алексей Жамнов и его тренерский штаб продолжат работу с национальной командой, несмотря на поражение в финале Олимпиады.

«Думаю, что они должны готовить команду к чемпионату мира, у них контракт», — приводит ТАСС слова Третьяка.

Сегодня, 20 февраля сборная России проиграла Финляндии (1:2) в финале Олимпиады в Пекине.

Чемпионат мира по хоккею-2022 пройдет с 13 по 29 мая в финских Хельсинки и Тампере.