Рейтинг посева сборных перед плей-офф Олимпиады на 10 февраля: Россия — шестая, на первом месте — США
На предварительном этапе олимпийского хоккейного турнира 12 сборных разделены на три группы. Команды играют в один круг и определяют места для «посева» перед плей-офф. После группового раунда никто не вылетает. Команда может проиграть все матчи, но Олимпиада для нее все равно продолжится.
Напрямую в четвертьфинал проходят три сборные, занявшие первые места в квартетах, и лучшая из занявших вторые места. Остальные восемь команд сыграют дополнительный раунд. Пары определят по рейтингу команд, составленному на основе результатов в группах. Победители проходят в четвертьфинал, где встретятся с лучшими командами первого этапа.
Критерии «посева» 12 команд выглядит так:
1. Место в группе
2. Число очков
3. Разность шайб
4. Число заброшенных шайб
5. Рейтинг ИИХФ
После первого игрового тура рейтинг «посева» следующий:
1. США, 1А, 3 очка, разность шайб — 8-0
2. Финляндия, 1С, 3, 6-2
3. Дания, 1В, 3, 2-1
4. Канада, 2А, 3, 5-1
5. Швеция, 2С, 3, 3-2
6. Россия, 2В, 3, 1-0
7. Латвия, 3С, 0, 2-3
8. Чехия, 3В, 0, 1-2
9. Германия, 3А, 0, 1-5
10. Швейцария, 4В, 0, 0-1
11. Словакия, 4С, 0, 2-6
12. Китай, 4А, 0, 0-8
Напомним, что сетка четвертьфиналов выглядит так:
1 (номер посева) — победитель матча 8-9;
2 — победитель матча 7-10;
3 — победитель матча 6-11;
4 — победитель матча 5-12.