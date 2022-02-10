На предварительном этапе олимпийского хоккейного турнира 12 сборных разделены на три группы. Команды играют в один круг и определяют места для «посева» перед плей-офф. После группового раунда никто не вылетает. Команда может проиграть все матчи, но Олимпиада для нее все равно продолжится.

Напрямую в четвертьфинал проходят три сборные, занявшие первые места в квартетах, и лучшая из занявших вторые места. Остальные восемь команд сыграют дополнительный раунд. Пары определят по рейтингу команд, составленному на основе результатов в группах. Победители проходят в четвертьфинал, где встретятся с лучшими командами первого этапа.

Критерии «посева» 12 команд выглядит так:

1. Место в группе

2. Число очков

3. Разность шайб

4. Число заброшенных шайб

5. Рейтинг ИИХФ

После первого игрового тура рейтинг «посева» следующий:

1. США, 1А, 3 очка, разность шайб — 8-0

2. Финляндия, 1С, 3, 6-2

3. Дания, 1В, 3, 2-1

4. Канада, 2А, 3, 5-1

5. Швеция, 2С, 3, 3-2

6. Россия, 2В, 3, 1-0

7. Латвия, 3С, 0, 2-3

8. Чехия, 3В, 0, 1-2

9. Германия, 3А, 0, 1-5

10. Швейцария, 4В, 0, 0-1

11. Словакия, 4С, 0, 2-6

12. Китай, 4А, 0, 0-8

Напомним, что сетка четвертьфиналов выглядит так:

1 (номер посева) — победитель матча 8-9;

2 — победитель матча 7-10;

3 — победитель матча 6-11;

4 — победитель матча 5-12.