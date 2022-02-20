Президент ОКР Поздняков прокомментировал поражение сборной России по хоккею от Финляндии в финале Олимпиады

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал поражение сборной России по хоккею в финале Олимпиады с Финляндией (1:2) и подвел итоги Игр в Пекине.

«Сегодня соперник был явно сильнее, но наших ребят нельзя упрекнуть в нежелании, они ловили шайбы на себя чуть ли не зубами — руками, ногами, самоотверженно все играли. Поэтому я скажу, что серебро они завоевали.



32 медали на Олимпиаде. Я думаю, это успешные Игры для нас, успешное выступление. Мы накануне Игр предполагали, что можем побороться за 30 медалей, прогноз совпал. Единственное, что хотелось бы, конечно, чтобы ряд серебряных медалей в уже следующий раз перешел в разряд золотых, включая этот матч.



Все Олимпиады запоминаются по-своему. Здесь было достаточно много работы, связанной с коронавирусом и прочими вещами. И Токио, и Пекин для меня запомнятся исключитнельно пандемийными вещами», — сказал Поздняков.

На Олимпиаде в Пекине сборная России заняла девятое место в медальном зачете, завоевав 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых медалей.