«Финны могли и больше забить. Они были лучше». Плющев — о поражении России в финале Олимпиады
Плющев высказался о поражении сборной России по хоккею в финале Олимпиады против Финляндии
Экс-тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал корреспонденту «СЭ» поражение национальной команды от Финляндии (1:2) в финале Олимпиады-2022.
«Финляндия очень грамотная команда. Все четко сделали! Они могли и больше забить. Мы сыграли одну из лучших игр, но финны были лучше», — сказал Плющев «СЭ».
Единственную шайбу в составе нашей команды забросил Михаил Григоренко в первом периоде, реализовав большинство.
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