Плющев высказался о поражении сборной России по хоккею в финале Олимпиады против Финляндии

Экс-тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал корреспонденту «СЭ» поражение национальной команды от Финляндии (1:2) в финале Олимпиады-2022.

«Финляндия очень грамотная команда. Все четко сделали! Они могли и больше забить. Мы сыграли одну из лучших игр, но финны были лучше», — сказал Плющев «СЭ».

Единственную шайбу в составе нашей команды забросил Михаил Григоренко в первом периоде, реализовав большинство.