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Сегодня, 09:40

«Финны могли и больше забить. Они были лучше». Плющев — о поражении России в финале Олимпиады

Плющев высказался о поражении сборной России по хоккею в финале Олимпиады против Финляндии
Владислав Флегонтов
Корреспондент

Экс-тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал корреспонденту «СЭ» поражение национальной команды от Финляндии (1:2) в финале Олимпиады-2022.

«Финляндия очень грамотная команда. Все четко сделали! Они могли и больше забить. Мы сыграли одну из лучших игр, но финны были лучше», — сказал Плющев «СЭ».

Единственную шайбу в составе нашей команды забросил Михаил Григоренко в первом периоде, реализовав большинство.

Сборная России по хоккею
Владимир Плющев
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