Сушинский отреагировал на возможный перенос хоккейного турнира Олимпиады в Пекине

Бывший президент «Авангарда» Максим Сушинский отреагировал на информацию о возможном переносе хоккейного турнира Олимпиады-2022 на лето.

«Если это позволит участвовать игрокам НХЛ, то будет здорово. С другой стороны, это же общий праздник. Только как это все будет выглядеть? Половина будет в отпуске, кто-то будет играть в Кубке Стэнли. История тяжелая. Надо взвесить за и против. Зато КХЛ будет легче игры провести», — приводит слова Сушинского «Чемпионат».

Зимняя Олимпиада-2022 пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине. Хоккейный турнир должен состояться с 9 по 20 февраля.