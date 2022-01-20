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Сегодня, 17:14

Сушинский отреагировал на возможный перенос хоккейного турнира Олимпиады в Пекине

Екатерина Савостина
Корреспондент

Бывший президент «Авангарда» Максим Сушинский отреагировал на информацию о возможном переносе хоккейного турнира Олимпиады-2022 на лето.

«Если это позволит участвовать игрокам НХЛ, то будет здорово. С другой стороны, это же общий праздник. Только как это все будет выглядеть? Половина будет в отпуске, кто-то будет играть в Кубке Стэнли. История тяжелая. Надо взвесить за и против. Зато КХЛ будет легче игры провести», — приводит слова Сушинского «Чемпионат».

Зимняя Олимпиада-2022 пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине. Хоккейный турнир должен состояться с 9 по 20 февраля.

Источник: https://www.championat.com/hockey/news-4582063-sushinskij-budet-zdorovo-esli-perenos-hokkeya-na-oi-na-leto-pozvolit-sygrat-tam-nhl.html
Максим Сушинский
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