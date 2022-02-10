Сборная Финляндии сыграет против Словакии, Канада — против Германии на Олимпиаде-2022

В четверг, 10 февраля, на Олимпийских играх-2022 в Пекине пройдет второй день мужского хоккейного турнира.

10 февраля, среда

Группа С. Швеция — Латвия (7.10 мск)

Группа С. Финляндия — Словакия (11.40)

Группа А. Канада — Германия (16.10)

Группа А. США — Китай (16.10)

Все о хоккейном турнире Олимпиады-2022 можно прочитать в разделе «СЭ» по этой ссылке //

Расписание всех матчей Олимпийских игр в Пекине — здесь //