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Сегодня, 06:25

Олимпиада-2022: Финляндия — Словакия, Канада — Германия и другие матчи 10 февраля

Сборная Финляндии сыграет против Словакии, Канада — против Германии на Олимпиаде-2022
Сергей Ревенко
Корреспондент
Хоккеисты сборной Финляндии.
Фото instagram.com/leijonatfi
В четверг, 10 февраля, на Олимпийских играх-2022 в Пекине пройдет второй день мужского хоккейного турнира.

10 февраля, среда

Группа С. Швеция — Латвия (7.10 мск)

Группа С. Финляндия — Словакия (11.40)

Группа А. Канада — Германия (16.10)

Группа А. США — Китай (16.10)

Все о хоккейном турнире Олимпиады-2022 можно прочитать в разделе «СЭ» по этой ссылке //
Расписание всех матчей Олимпийских игр в Пекине — здесь //

Хоккей
Олимпиада
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