Олимпиада-2022: Финляндия — Словакия, Канада — Германия и другие матчи 10 февраля
Сборная Финляндии сыграет против Словакии, Канада — против Германии на Олимпиаде-2022
В четверг, 10 февраля, на Олимпийских играх-2022 в Пекине пройдет второй день мужского хоккейного турнира.
10 февраля, среда
Группа С. Швеция — Латвия (7.10 мск)
Группа С. Финляндия — Словакия (11.40)
Группа А. Канада — Германия (16.10)
Группа А. США — Китай (16.10)
Все о хоккейном турнире Олимпиады-2022 можно прочитать в разделе «СЭ» по этой ссылке //
Расписание всех матчей Олимпийских игр в Пекине — здесь //
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