Олимпиада
Пекин-2022
Хоккей
Новости
Таблицы Календарь Таблицы (женщины) Календарь (женщины) Статистика (мужчины)
Статистика (женщины)
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Хоккей

Сегодня, 11:26

Нестеров считает, что сборной России без разницы, с кем играть в полуфинале Олимпиады-2022

Сергей Федоров
,  
Игорь Рабинер

Защитник сборной России по хоккею Никита Нестеров подвел итоги четвертьфинала Олимпиады-2022 против Дании (3:1).

«Думаю, инициативу немного отдали в какой-то момент. 10 минут была какая-то нервозность в концовке, не знаю, с чем связано. Но потом смогли забить. Полуфинал? Все команды хорошего уровня, будем настраиваться на любого соперника. Нам без разницы», — сказал Нестеров.

Россия вышла в полуфинал олимпийского турнира. Соперник по 1/2 финала определится после «перепосева».

Никита Нестеров
Олимпиада
Сборная Дании по хоккею
Сборная России по хоккею
1
Читайте также
Евгений Плющенко: «Считаю, Щербакова — лучшая в короткой программе. А Трусова будет в тройке»
Его сводят с Загитовой, обвиняют в плагиате, но именно он - правая рука Тутберидзе: Кто такой хореограф Даниил Глейхенгауз
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: все медали, соревнования и результаты
Сборная России по биатлону занимает третье место перед последним этапом женской эстафеты на Олимпиаде
Миронова ушла на штрафной круг после стрельбы стоя в женской эстафете на Олимпиаде
«Это все доли секунды происходило». Войнов рассказал, как сделал сейв вместо вратаря
Олимпиада 2022: командный спринт лыжников, эстафета биатлонисток и хоккеисты в полуфинале. Онлайн-трансляция 16 февраля
Гусев о матче России с Данией: «Немножко нервная игра»
«Победа — самое главное. Мы в полуфинале!» Кожевников — о матче сборной России против Дании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Федотов о победе над Данией: «Есть над чем работать, подкорректируем детали»

«Победа — самое главное. Мы в полуфинале!» Кожевников — о матче сборной России против Дании
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости