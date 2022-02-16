Нестеров считает, что сборной России без разницы, с кем играть в полуфинале Олимпиады-2022

Защитник сборной России по хоккею Никита Нестеров подвел итоги четвертьфинала Олимпиады-2022 против Дании (3:1).

«Думаю, инициативу немного отдали в какой-то момент. 10 минут была какая-то нервозность в концовке, не знаю, с чем связано. Но потом смогли забить. Полуфинал? Все команды хорошего уровня, будем настраиваться на любого соперника. Нам без разницы», — сказал Нестеров.

Россия вышла в полуфинал олимпийского турнира. Соперник по 1/2 финала определится после «перепосева».