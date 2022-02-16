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Сегодня, 11:22

Федотов о победе над Данией: «Есть над чем работать, подкорректируем детали»

Игорь Рабинер
,  
Сергей Федоров

Вратарь сборной России по хоккею Иван Федотов подвел итоги четвертьфинала Олимпиады-2022 против Дании (3:1).

«Тяжелый матч. Особенно для меня в первых двух периодах, было мало бросков. Но мы были готовы, что в третьем периоде они включатся. Есть над чем работать, подкорректируем детали. Кубки выигрыватся в неравных составах.

В первых периодах не замерз, но в третьем играть было намного приятнее, когда можно подвигаться. Ужин Войнову за сейв? Пусть сначала за первые две игры ужин проведет! Но Славка правда молодец.

Понимаю, все ждут, что мы тут будем всех выигрывать 5:0. Здесь все команды умеют играть от обороны. Первые два периода они просто играли по счету», — сказал Федотов.

Россия вышла в полуфинал олимпийского турнира. Соперник по 1/2 финала определится после перепосева.

Иван Федотов
Олимпиада
Сборная Дании по хоккею
Сборная России по хоккею
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