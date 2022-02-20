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Сегодня, 20:28

Дмитрий Квартальнов: «Финал получился неплохим, но не получилось забить — жаль»

Иван Шитик
Корреспондент

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов рассказал о сроках возвращения игроков казанской команд из сборных.

— Когда ждать в расположении команды игроков, вызванных в сборные?

— Иностранные игроки приезжают в Казань завтра вечером, наши парни или с ними или на утро уже. Кому-то отдадим отдохнуть, кто-то уже наотдыхался, это подмога нам, но нужно смотреть на состояние игроков. Есть те, кто закончил играть 16 февраля, почти неделя прошла. Посмотрим на них и начнем работать, — цитирует тренера сайт «Ак Барса».

— Как вам финал Олимпийских игр и турнир в целом?

— Было интересно посмотреть, финал получился неплохим, но не получилось забить — жаль. Думаю, тренерский штаб сделает определенные выводы, мне тяжело о чем-то судить, не буду давать оценку нашей сборной. Смотрел как болельщик, переживал, хотел, чтобы мы выиграли золотые медали. Немного не хватило, но серебро — тоже хороший результат.

Источник: https://www.ak-bars.ru/news/21946
Дмитрий Квартальнов
Олимпиада
Сборная России по хоккею
ХК Ак Барс
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