Эрик Стаал выбран капитаном олимпийской сборной Канады

Сборная Канады назвала капитана на Олимпийские игры в Пекине. Им стал нападающий Эрик Стаал.

Ассистентами капитана стали нападающий Давид Деарне и защитник Масим Норо.

Напомним, хоккейный турнир на Олимпийских играх 2022 года в Пекине начнется 9 февраля. Сборная Канады в своем первом матче сыграет с командой Германии.

37-летний Стаал не играл в этом сезоне, после того как закончил прошлый финал Кубка Стэнли в составе «Монреаля».

Шестикратный участник Матча звззд НХЛ, Стаал набрал 1034 (441+593) очка в 1293 матчах за карьеру, а также был членом олимпийской сборной Канады 2010 года, завоевавшей золотую медаль в Ванкувере.