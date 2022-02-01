Эрик Стаал выбран капитаном олимпийской сборной Канады
Эрик Стаал выбран капитаном олимпийской сборной Канады по хоккею
Сборная Канады назвала капитана на Олимпийские игры в Пекине. Им стал нападающий Эрик Стаал.
Ассистентами капитана стали нападающий Давид Деарне и защитник Масим Норо.
Напомним, хоккейный турнир на Олимпийских играх 2022 года в Пекине начнется 9 февраля. Сборная Канады в своем первом матче сыграет с командой Германии.
37-летний Стаал не играл в этом сезоне, после того как закончил прошлый финал Кубка Стэнли в составе «Монреаля».
Шестикратный участник Матча звззд НХЛ, Стаал набрал 1034 (441+593) очка в 1293 матчах за карьеру, а также был членом олимпийской сборной Канады 2010 года, завоевавшей золотую медаль в Ванкувере.
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