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Сегодня, 17:24

Ларионов о стартовом матче сборной России: «На этом турнире легко не будет»

Игорь Ларионов оценил игру сборной России по хоккею в матче против Швейцарии
Иван Шитик
Корреспондент

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли Игорь Ларионов поделился впечатлениями от победы сборной России по хоккею над командой Швейцарии (1:0) в стартовом матче олимпийского турнира на Играх-2022 в Пекине.

«Выиграть соревнования очень тяжело. Но в составе сборной мы имеем семь победителей Игр в Пхенчхане, и вокруг этого можно строить коллектив. У ребят уже есть опыт, и они могут его передать товарищам по команде, которые выступают на главном старте четырехлетия впервые. Олимпиада — это всегда большая ответственность и самое яркое событие в жизни спортсменов. Поэтому давление есть, и оно будет сопровождать хоккеистов до конца. Тем более турнир необычный, потому что из-за пандемии нет представителей НХЛ. И сборные, которые сюда приехали, примерно все равны.

Радует, что все-таки разум восторжествовал и играли без масок плюс не было никаких инцидентов с тестами. Мы увидели хороший хоккей. Первый матч на турнире? Он всегда сложный, с кем бы ни играл. На этом турнире легко не будет. Волнение чувствовалось, но оно связано с тем, что ребята долго не выступали в официальных матчах", — сказал Ларионов RT.

Cборная России является победителем олимпийского турнира на Играх-2018 в Пхенчхане.

 
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Источник: https://russian.rt.com/sport/news/959831-larionov-rossiya-oi
Олимпиада
Сборная России по хоккею
Сборная Швейцарии по хоккею
Игорь Ларионов (хоккей)
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