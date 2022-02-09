Ларионов о стартовом матче сборной России: «На этом турнире легко не будет»

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли Игорь Ларионов поделился впечатлениями от победы сборной России по хоккею над командой Швейцарии (1:0) в стартовом матче олимпийского турнира на Играх-2022 в Пекине.

«Выиграть соревнования очень тяжело. Но в составе сборной мы имеем семь победителей Игр в Пхенчхане, и вокруг этого можно строить коллектив. У ребят уже есть опыт, и они могут его передать товарищам по команде, которые выступают на главном старте четырехлетия впервые. Олимпиада — это всегда большая ответственность и самое яркое событие в жизни спортсменов. Поэтому давление есть, и оно будет сопровождать хоккеистов до конца. Тем более турнир необычный, потому что из-за пандемии нет представителей НХЛ. И сборные, которые сюда приехали, примерно все равны.

Радует, что все-таки разум восторжествовал и играли без масок плюс не было никаких инцидентов с тестами. Мы увидели хороший хоккей. Первый матч на турнире? Он всегда сложный, с кем бы ни играл. На этом турнире легко не будет. Волнение чувствовалось, но оно связано с тем, что ребята долго не выступали в официальных матчах", — сказал Ларионов RT.

Cборная России является победителем олимпийского турнира на Играх-2018 в Пхенчхане.