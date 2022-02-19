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Сегодня, 21:25

Кожевников оценил форму Никиты Гусева перед финальным матчем Олимпиады в Пекине

Иван Шитик
Корреспондент

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил форму форварда сборной России Никиты Гусева перед финальным матчем с командой Финляндии на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

«Что не получилось у Гусева со Швецией? Ему виднее, нужно спрашивать у самого хоккеиста. На мой взгляд, Гусев сыграл нормально. Да, не так ярко, как обычно. Но проблема в том, что мы помним его как спасителя сборной России на Олимпиаде в Пхенчхане. Сейчас же он хорошо выполняет свою работу. По большому счету, у нас сейчас нет ярких звезд. Моментами что-то просматривается, но однозначно отметить кого-то не получается», — заявил RT Кожевников.

За золотые медали россияне поборются с финнами. Финал состоится 20 февраля и начнется в 07.10 (мск).

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/964835-hokkei-sbornaya-rossiya
Никита Гусев
Олимпиада
Сборная России по хоккею
Сборная Финляндии по хоккею
Александр Кожевников
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