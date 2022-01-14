Кенни Агостино: «Олимпиада — это особенный и невероятный турнир»

Нападающий «Торпедо» Кенни Агостино рассказал о своих радостных впечатлениях от вызова на Олимпийские игры.

«Я очень счастлив сейчас! Для меня это был особенный и невероятный момент, когда раздался звонок из сборной. И этот момент я никогда не забуду. Это большая честь для меня и всей моей семьи, которая меня поддерживает на протяжении всего карьерного пути и очень гордится моими успехами.

Олимпиада — это особенный и невероятный турнир, который объединяет весь мировой спорт, не только хоккей. Быть его частью — почет для каждого из участников. Любопытно, что данный вызов я получил в свой первый сезон здесь, в «Торпедо». Это стало дополнительным бонусом за сделанный выбор. Очень приятно, что на Игры мы отправимся вместе с одноклубником и партнером по звену Энди Миле! Рассчитываю, что нам удастся вместе сыграть и в Пекине», — приводит слова Агостино сайт «Торпедо».