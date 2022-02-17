Григоренко — о вратаре Швеции: «Важно создать трафик перед ним и доставлять шайбу до ворот»
Григоренко поделился мнением о вратаре Швеции Юханссоне
Нападающий сборной России Михаил Григоренко рассказал о слабых сторонах голкипера шведов Ларса Юханссона.
— Вы прекрасно знаете вратаря Ларса Юханссона. В чем его минусы? Наверное, забивали ему на каждой тренировке в ЦСКА.
— Каждый раз не получалось. Ларс — хороший вратарь. Очень важно будет создать трафик перед ним. Доставлять шайбу до ворот, напрягать его как можно больше и быть хладнокровнее в завершении.
— Ваш одноклубник по ЦСКА Лукас Валльмарк — лучший снайпер турнира. Можете с ним поговорить, чтобы он завтра не забивал?
— Мы ему сказали уже, что достаточно забивать.
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