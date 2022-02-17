Нападающий сборной России Михаил Григоренко рассказал о слабых сторонах голкипера шведов Ларса Юханссона.

— Вы прекрасно знаете вратаря Ларса Юханссона. В чем его минусы? Наверное, забивали ему на каждой тренировке в ЦСКА.

— Каждый раз не получалось. Ларс — хороший вратарь. Очень важно будет создать трафик перед ним. Доставлять шайбу до ворот, напрягать его как можно больше и быть хладнокровнее в завершении.

— Ваш одноклубник по ЦСКА Лукас Валльмарк — лучший снайпер турнира. Можете с ним поговорить, чтобы он завтра не забивал?

— Мы ему сказали уже, что достаточно забивать.