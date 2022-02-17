Олимпиада
Пекин-2022
Хоккей
Новости
Таблицы Календарь Таблицы (женщины) Календарь (женщины) Статистика (мужчины)
Статистика (женщины)
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Хоккей

Сегодня, 12:25

Григоренко — о вратаре Швеции: «Важно создать трафик перед ним и доставлять шайбу до ворот»

Григоренко поделился мнением о вратаре Швеции Юханссоне
Алексей Шевченко
Специальный корреспондент

Нападающий сборной России Михаил Григоренко рассказал о слабых сторонах голкипера шведов Ларса Юханссона.

— Вы прекрасно знаете вратаря Ларса Юханссона. В чем его минусы? Наверное, забивали ему на каждой тренировке в ЦСКА.

— Каждый раз не получалось. Ларс — хороший вратарь. Очень важно будет создать трафик перед ним. Доставлять шайбу до ворот, напрягать его как можно больше и быть хладнокровнее в завершении.

— Ваш одноклубник по ЦСКА Лукас Валльмарк — лучший снайпер турнира. Можете с ним поговорить, чтобы он завтра не забивал?

— Мы ему сказали уже, что достаточно забивать.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Михаил Григоренко
Хоккей
Олимпиада
Сборная России по хоккею
Сборная Швеции по хоккею
Ларс Юханссон
0
Читайте также
А судьи кто? Рассказываем о трех арбитрах CAS, которые поддержали Валиеву
Родители вызывали ему экзорцистов, в России назвали уродом. История Тимоти Ледюка, первого небинарного фигуриста Олимпиады
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: все медали, соревнования и результаты
«Травля Шашилова необоснованна. Он отличный специалист». Бородавко вступился за тренера биатлонисток
Тренер сборной России Федоров назвал причины вылета США и Канады в 1/4 финала на Олимпиаде-2022
Галиев — об оценке своей игры с Данией: «Пока никак. Главное, что команда прошла дальше»
Тренер сборной России Федоров: «Швеция очень хорошая мобильная команда, которая любит и умеет играть с шайбой»
Вратарь сборной России Федотов: «Разберем шведов и постараемся сыграть первым номером»
Олимпиада 2022: Валиева, Щербакова и Трусова представят произвольные программы. Онлайн-трансляция 17 февраля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тренер сборной России Федоров назвал причины вылета США и Канады в 1/4 финала на Олимпиаде-2022
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости