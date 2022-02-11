Форвард сборной России Карнаухов оценил заброшенную шайбу в матче против Дании на ОИ-2022

Форвард сборной России по хоккею Павел Карнаухов подвел итоги матча группового турнира Олимпиады-2022 против Дании (2:0). Нападающий стал автором первой шайбы в матче.

— Вы как забили? С добивания же получилось?

— Со второй попытки залетело, повезло со штангой, — сказал Карнаухов. — Сыграли так, как надо и как требовалось. Шайба сама завалилась.

— Упала гора с плеч, когда забили?

— Вам виднее со стороны. Всегда важно забивать первыми.

— Ваша игра похожа на ту, которая была у ЦСКА во времена Никитина. Насколько я прав?

— Разные ситуации и разные игры. Тяжело прокомментировать.

— Но сборная сейчас играет по «биться-бороться». Это хорошо или, как сказал Воронков, надо еще улучшать?

— В любом случае нужно улучшать какие-то аспекты. Где-то будем обсуждать и корректировать.

— Смотрели ли вы другие сборные на этом турнире?

— У всех хорошие команды. И датчане — опытная команда, которая умеет играть. Специфическая манера игры, но тем не менее. Со швейцарцами хорошая игра была — тоже хорошая команда.

— С кем из них было сложнее?

— Наверное, неправильно говорить, с кем сложнее. Каждая игра по-разному складывалась.

— В чем удалось прибавить по сравнению с первым матчем?

— В деталях, которые вам могут в глаза не бросаться.

После двух игр Россия с 6 очками занимает первое место в группе B, у Дании 3 очка и второе место. В следующем матче россияне 12 февраля встретятся с Чехией. Начало игры в 16.10 мск.