Воронков назвал вязким и тяжелым матч против Дании на Олимпиаде в Пекине
Нападающий сборной России по хоккею Дмитрий Воронков прокомментировал победу над Данией (2:0) в матче группового турнира Олимпиады в Пекине.
—Как вам матч?
—Вязкий, тяжелый матч. Тяжело было. Дай бог будем прибавлять с каждой игрой.
—Для болельщиков было удивительно, что с Данией наша сборная сыграла так нерезультативно. С чем это связано?
—В связи с тяжелым соперником. Прошлую игру со Швейцарией трудно было. Эта тоже игра нелегко далась.
—Все хорошо. Две победы же.
—Можно и лучше. Есть над чем работать, будем прибавлять. Над чем надо работать? Над реализацией, больше шайбу держать.
—Что не получается в большинстве?
—Забить гол.
После двух игр Россия с 6 очками занимает первое место в группе B, у Дании 3 очка и второе место. В следующем матче россияне 12 февраля встретятся с Чехией. Начало игры — в 16.10 (мск).