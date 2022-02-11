Воронков назвал вязким и тяжелым матч против Дании на Олимпиаде в Пекине

Нападающий сборной России по хоккею Дмитрий Воронков прокомментировал победу над Данией (2:0) в матче группового турнира Олимпиады в Пекине.

—Как вам матч?

—Вязкий, тяжелый матч. Тяжело было. Дай бог будем прибавлять с каждой игрой.

—Для болельщиков было удивительно, что с Данией наша сборная сыграла так нерезультативно. С чем это связано?

—В связи с тяжелым соперником. Прошлую игру со Швейцарией трудно было. Эта тоже игра нелегко далась.

—Все хорошо. Две победы же.

—Можно и лучше. Есть над чем работать, будем прибавлять. Над чем надо работать? Над реализацией, больше шайбу держать.

—Что не получается в большинстве?

—Забить гол.

После двух игр Россия с 6 очками занимает первое место в группе B, у Дании 3 очка и второе место. В следующем матче россияне 12 февраля встретятся с Чехией. Начало игры — в 16.10 (мск).