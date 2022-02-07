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Сегодня, 09:13

Канада отказалась играть с Россией на Олимпиаде без респираторов: спортивный врач объяснил, чем опасны маски для спортсменов

Спортивный врач объяснил опасность игры в респираторах на примере матча Канада — России в хоккее на Олимпиаде

Главный врач академии московского футбольного клуба «Спартак» Никита Карлицкий заявил, что игра в маске влечет за собой дополнительный стресс для организма. По его словам, это категорически запрещено.

«Вопрос игры в маске давно решенный, еще с начала пандемии, — цитирует РИА Новости Карлицкого. — Играть в маске категорически нельзя, и сборная Канады это знает. Не знаю, есть ли точный запрет, в каждой стране и регионе свои нормы. Главное то, что спортсмены не могут тренироваться и играть в масках, потому что идет очень большой стресс на организм и начинается нехватка кислорода».

Хоккеистки сборных Канады и России играют в масках в матче группового турнира Олимпиады в Пекине.

Эта встреча была задержана на час, так как сборная Канада хотела дождаться результатов тестов на коронавирус у соперниц. В итоге обе команды вышли на лед в масках. Канадки после первого периода обыгрывают россиянок со счетом 2:0.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220207/khokkey-1771402496.html
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