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Сегодня, 20:54

Хоккеистка сборной Швейцарии Рюэди сдала положительный тест на коронавирус

Хоккеистка сборной Швейцарии Рюэди заразилась коронавирусом
Виктория Кравченко

Форвард женской сборной Швейцарии по хоккею Лиза Рюди сдала положительный тест на коронавирус на Олимпиаде в Пекине, сообщает пресс-служба национальной команды.

Спортсменка изолирована от остальной команды. Рюэди сможет вернуться в расположение команды, если два последующих теста дадут отрицательный результат.

Сборная Швейцарии вышла в четвертьфинал с пятого места в группе А. Команда сыграет с Россией 12 февраля.

Сборная России по хоккею
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