Хоккеистка сборной Швейцарии Рюэди сдала положительный тест на коронавирус

Форвард женской сборной Швейцарии по хоккею Лиза Рюди сдала положительный тест на коронавирус на Олимпиаде в Пекине, сообщает пресс-служба национальной команды.

Спортсменка изолирована от остальной команды. Рюэди сможет вернуться в расположение команды, если два последующих теста дадут отрицательный результат.

Сборная Швейцарии вышла в четвертьфинал с пятого места в группе А. Команда сыграет с Россией 12 февраля.