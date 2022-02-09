Хоккеистка сборной Швейцарии Рюэди сдала положительный тест на коронавирус
Хоккеистка сборной Швейцарии Рюэди заразилась коронавирусом
Форвард женской сборной Швейцарии по хоккею Лиза Рюди сдала положительный тест на коронавирус на Олимпиаде в Пекине, сообщает пресс-служба национальной команды.
Спортсменка изолирована от остальной команды. Рюэди сможет вернуться в расположение команды, если два последующих теста дадут отрицательный результат.
Сборная Швейцарии вышла в четвертьфинал с пятого места в группе А. Команда сыграет с Россией 12 февраля.
Новости