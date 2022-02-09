Нападающий Дании Нильсен — о ближайшем матче с Россией: «Это более талантливая команда»

Нападающий сборной Дании Франс Нильсен поделился ожиданиями от предстоящего матча с Россией на Олимпиаде-2022.

— Какие ожидания от следующего матча с Россией?

— Такие же, как и от сегодняшнего матча с Чехией. Мы знаем, что это более талантливая команда. Это будет сложный матч. Мы должны внимательно отыграть в обороне и не допускать ошибок.

Сборная России сыграет с Данией 11 февраля. Ранее россияне минимально обыграли Швейцарию (1:0).