Олимпиада
Пекин-2022
Хоккей
Новости
Таблицы Календарь Таблицы (женщины) Календарь (женщины) Статистика
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Хоккей

Сегодня, 15:55

Хоккеистка Мари-Филип Пулен будет знаменосцем сборной Канады на церемонии открытия Олимпиады в Пекине

Иван Шитик
Корреспондент

Хоккеистка Мари-Филип Пулен удостоилась чести быть выбранной знаменосцем сборной Канады на церемонии открытия Олимпиады-2022.

Для форварда женской сборной Канады это будет уже четвертая Олимпиада в карьере.

30-летняя Пулен — капитан женской национальной команды. Она дважды выигрывала золотые медали Игр — в 2010 и 2014 годах, причем оба раза делала дубли в финальных матчах.

Церемония открытия Олимпиады в Пекине состоится 4 февраля.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Олимпиада
1
Читайте также
Россию ждет историческая битва с Украиной за финал Евро. Пока наши справились с Грузией
Олимпиада в Пекине еще не началась, но она уже очень не нравится Западу: что пишут о Играх-2022 иностранные СМИ
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Это крепкая менеджерская работа!» Губерниев высказался о дополнительном рейсе в Пекин для сборной России по хоккею

Олимпиада-2022: женский хоккей, расписание и результаты всех матчей
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости