Хоккеистка Мари-Филип Пулен будет знаменосцем сборной Канады на церемонии открытия Олимпиады в Пекине

Хоккеистка Мари-Филип Пулен удостоилась чести быть выбранной знаменосцем сборной Канады на церемонии открытия Олимпиады-2022.

Для форварда женской сборной Канады это будет уже четвертая Олимпиада в карьере.

30-летняя Пулен — капитан женской национальной команды. Она дважды выигрывала золотые медали Игр — в 2010 и 2014 годах, причем оба раза делала дубли в финальных матчах.

Церемония открытия Олимпиады в Пекине состоится 4 февраля.