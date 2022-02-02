Хоккеистка Мари-Филип Пулен будет знаменосцем сборной Канады на церемонии открытия Олимпиады в Пекине
Хоккеистка Мари-Филип Пулен удостоилась чести быть выбранной знаменосцем сборной Канады на церемонии открытия Олимпиады-2022.
Для форварда женской сборной Канады это будет уже четвертая Олимпиада в карьере.
30-летняя Пулен — капитан женской национальной команды. Она дважды выигрывала золотые медали Игр — в 2010 и 2014 годах, причем оба раза делала дубли в финальных матчах.
Церемония открытия Олимпиады в Пекине состоится 4 февраля.
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