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Сегодня, 20:38

Григоренко — о подготовке к Олимпиаде: «Кондиции возвращаются. Сейчас все неплохо»

Михаил Григоренко рассказал о подготовке сборной России по хоккею к Играм в Пекине
Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея

Форвард ЦСКА и сборной России по хоккею Михаил Григоренко рассказал о подготовке команды к Олимпиаде в Пекине.

«Все отлично, все весело, все рады быть здесь. Идет рабочий процесс. Переболел бессимптомно, сейчас все в порядке. Единственное — сказалось, что две недели не катался. Но сегодня была третья тренировка, кондиции возвращаются. Сейчас все неплохо.

Первые пару дней на изоляции отдыхал, проводил время с семьей. Все нагрузка была бытовой — где-то играл в настольный хоккей с детьми. Потом старался отжиматься, пресс качнуть потому что не было возможности выйти на улицу. Все равно за две недели профессиональный спортсмен не должен свои кондиции растерять», — рассказал Григоренко.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. Хоккейный турнир стартует 9 февраля и завершится в день закрытия Игр.

Российская хоккейная сборная на Олимпиаде сыграет в группе B с Данией, Чехией и Швейцарией. Стартовый матч состоится 9 февраля со швейцарцами.

Михаил Григоренко
Олимпиада
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