Григоренко — о подготовке к Олимпиаде: «Кондиции возвращаются. Сейчас все неплохо»
Форвард ЦСКА и сборной России по хоккею Михаил Григоренко рассказал о подготовке команды к Олимпиаде в Пекине.
«Все отлично, все весело, все рады быть здесь. Идет рабочий процесс. Переболел бессимптомно, сейчас все в порядке. Единственное — сказалось, что две недели не катался. Но сегодня была третья тренировка, кондиции возвращаются. Сейчас все неплохо.
Первые пару дней на изоляции отдыхал, проводил время с семьей. Все нагрузка была бытовой — где-то играл в настольный хоккей с детьми. Потом старался отжиматься, пресс качнуть потому что не было возможности выйти на улицу. Все равно за две недели профессиональный спортсмен не должен свои кондиции растерять», — рассказал Григоренко.
Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. Хоккейный турнир стартует 9 февраля и завершится в день закрытия Игр.
Российская хоккейная сборная на Олимпиаде сыграет в группе B с Данией, Чехией и Швейцарией. Стартовый матч состоится 9 февраля со швейцарцами.