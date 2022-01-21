Михаил Григоренко рассказал о подготовке сборной России по хоккею к Играм в Пекине

Форвард ЦСКА и сборной России по хоккею Михаил Григоренко рассказал о подготовке команды к Олимпиаде в Пекине.

«Все отлично, все весело, все рады быть здесь. Идет рабочий процесс. Переболел бессимптомно, сейчас все в порядке. Единственное — сказалось, что две недели не катался. Но сегодня была третья тренировка, кондиции возвращаются. Сейчас все неплохо.

Первые пару дней на изоляции отдыхал, проводил время с семьей. Все нагрузка была бытовой — где-то играл в настольный хоккей с детьми. Потом старался отжиматься, пресс качнуть потому что не было возможности выйти на улицу. Все равно за две недели профессиональный спортсмен не должен свои кондиции растерять», — рассказал Григоренко.