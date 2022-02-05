Главный тренер женской сборной России по хоккею рассказал о целях команды на Олимпиаде в Пекине

Главный тренер женской сборной России Евгений Бобарико после поражение от команды США (0:5) на Олимпиаде-2022 рассказал о целях российской команды на турнире.

— Какая цель у команды на турнире?

— Мы в каждом матче будем стараться показывать свой уровень. Конечно, цели на Олимпиаде могут быть только одни. У России еще не было медалей. Мы приложим все усилия, чтобы впервые в истории она появилась. Да, у нас есть сложность, но русских людей они только сплачивают, и мы становимся сильнее.

После двух сыгранных матчей хоккеистки из России занимают третье место с 3 очками, лидируют канадки, далее идет команда США. У обеих сборных по 6 очков, канадские хоккеистки выше по разнице заброшенных и пропущенных шайб.

В следующем матче российская сборная встретится с командой Канады 7 февраля, американки днем ранее сыграют против сборной Швейцарии.