Алексей Жамнов: «Воспользуемся тремя днями паузы, чтобы ребята отдохнули»

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов после матча с Чехией (5:6 ОТ) рассказал, как он планирует провести паузу в олимпийском хоккейном турнире.

— Плотников провел первый матч.

— Молодец, вернулся. То, что мы от него ждали, он показал — характер. Держал шайбу, лез на ворота. У нас по нему вопросов нет. Если у вас есть, задайте.

— Три дня пауза сейчас будет. Вроде бы и хорошо, а вроде и нет.

— Посмотрим. Для кого-то это сказывается позитивно, для кого-то нет. Думаю, что этими тремя днями мы воспользуемся для того, чтобы ребята отдохнули. Плюс у нас есть хорошая возможность подкорректировать те нюансы, которые помогут нам, чтобы в дальнейшем не было проблем.

— Думаете о том, какой соперник может достаться?

— Сейчас мы об этом не думаем, потому что я не знаю, какой соперник у нас будет, это во-первых. Во-вторых, я только после игры. Как я могу сейчас о чем-то думать?

Зимняя Олимпиада в Пекине проходит с 4 по 20 февраля.