Женская сборная США по хоккею обыграла Финляндию в первом матче на Олимпиаде в Пекине

Женская сборная США по хоккею стартовала с победы на Олимпиаде в Пекине.

В первой игре на соревнованиях в Китае американки обыграли Финляндию со счетом 5:2.

В следующем матче на турнире сборная США сыграет против России, игра запланирована на 5 февраля. В этот же день команда Финляндии встретится с Канадой.

Хоккей

Олимпийские игры-2022. Женщины

Группа A

Финляндия — США — 2:5 (0:2, 0:2, 2:1)

Голы: Кессел — 1 (Хэрмон), 10:37 — 0:1. Карпентер — 1 (бол., Паннек, Данн), 13:00 — 0:2. Койн — 1 (Барнс), 25:32 — 0:3. Койн — 2 (Хэрмон, Брандт), 26:36 — 0:4. Тапани — 1 (бол., Лайтинен, Ниеминен), 43:15 — 1:4. Карпентер — 2 (Рок, Кессел), 48:01 — 1:5. Тапани — 2 (бол.), 57:40 — 2:5.

Вратари: Кейсала — Руни.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 12 (5+2+5) — 52 (14+19+19).

Судьи: Кук, Сенюк.

3 февраля. Пекин. Укэсун Спортс Центр.