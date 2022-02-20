Финляндия — Россия: Федотов в воротах, Шипачев и Гусев в разных звеньях

Стал известен состав сборной России по хоккею на финал Олимпиады-2022 против Финляндии.

В воротах с первых минут сыграет Иван Федотов, в запасе остался Тимур Билялов. Отметим, состав российской команды остался таким же, как на полуфинал против Швеции.

Первое звено: Никишин — Нестеров, Чибисов — Шипачев — Семенов;

Второе звено: Яковлев — Елесин, Гусев — Ткачев — Грицюк;

Третье звено: Телегин — Войнов, Слепышев — Карнаухов — Воронков;

Четвертое звено: Шарипзянов, Плотников — Андронов — Григоренко, Каюмов.

Финал Олимпиады-2022 между Россией и Финляндией пройдет сегодня, 20 февраля и начнется в 07.10 по московскому времени.

Следить за ходом финального матча Олимпиады Россия — Финляндия можно в онлайн-трансляции «СЭ».