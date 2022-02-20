Прямая трансляция финального матча Финляндия — Россия на Олимпиаде в Пекине

В воскресенье, 20 февраля, сборная России по хоккею встретится в финале Олимпийских игр-2022 в Пекине с командой Финляндии.

Начало встречи — в 07.10 по московскому времени.

На групповом этапе российская команда победила Швейцарию (1:0), Данию (2:0) и уступила Чехии (5:6 ОТ). В четвертьфинале россияне обыграли датчан (3:1), а в полуфинале Швецию (2:1 Б).

Финны в группе обыграли Словакию (6:2), Латвию (3:1) и Швецию (4:3 ОТ). В 1/4 финала сборная Финляндии победила Швейцарию (5:1), в полуфинале — Словакию (2:0).

Следить за матчем Финляндия — Россия можно в онлайн-трансляции на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире Первого канала и на сайте 1tv.ru. Начало эфира — в 07.00 мск.