Федотов сыграет в воротах сборной России в финале Олимпиады-2022 с Финляндией

Тренер сборной России по хоккею Сергей Федоров сообщил, что вратарь Иван Федотов сыграет в финале Олимпиады против Финляндии.

— Три ключевых гола забили Карнаухов и Слепышев. Ждали ли вы подобного от других ребят?

— Я рад за парней. Случилось так, как случилось. Продолжаем искать варианты, о которых мы пока мечтаем.

— Тройка начинает и заканчивает периоды. Это говорит о том, что тренерский штаб доверяет им больше всех?

— Подробнее вам ответит Алексей Юрьевич. Он выпускает пятерки. Именно эти ребята, возможно, самые свежие.

— Определились с вратарем на финал?

— Я предполагаю, что это мистер Федотов. Других новостей я не слышал.

— Насколько для вас важно, что Федотов получил этот олимпийский опыт?

— Отвечу на этот вопрос после Олимпиады. Сейчас мы все принадлежим сборной России. Мы переживаем и работаем на команду. Клубные вопросы я бы хотел осветить после Олимпиады.

Финал Олимпиады Россия — Финляндия состоится завтра, 20 февраля. Начало матча — в 7.10 (мск).