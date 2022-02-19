Олимпиада
Пекин-2022
Хоккей
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Таблицы (женщины)
Календарь (женщины)
Статистика (женщины)
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Хоккей

Сегодня, 12:36

Федотов сыграет в воротах сборной России в финале Олимпиады-2022 с Финляндией

Игорь Рабинер
,  
Артем Бухаев

Тренер сборной России по хоккею Сергей Федоров сообщил, что вратарь Иван Федотов сыграет в финале Олимпиады против Финляндии.

— Три ключевых гола забили Карнаухов и Слепышев. Ждали ли вы подобного от других ребят?

— Я рад за парней. Случилось так, как случилось. Продолжаем искать варианты, о которых мы пока мечтаем.

— Тройка начинает и заканчивает периоды. Это говорит о том, что тренерский штаб доверяет им больше всех?

— Подробнее вам ответит Алексей Юрьевич. Он выпускает пятерки. Именно эти ребята, возможно, самые свежие.

— Определились с вратарем на финал?

— Я предполагаю, что это мистер Федотов. Других новостей я не слышал.

— Насколько для вас важно, что Федотов получил этот олимпийский опыт?

— Отвечу на этот вопрос после Олимпиады. Сейчас мы все принадлежим сборной России. Мы переживаем и работаем на команду. Клубные вопросы я бы хотел осветить после Олимпиады.

Финал Олимпиады Россия — Финляндия состоится завтра, 20 февраля. Начало матча — в 7.10 (мск).

Иван Федотов
Хоккей
Олимпиада
Сборная России по хоккею
Сборная Финляндии по хоккею
0
Читайте также
«Русские — худший кошмар». Что пишут в Швеции о поражении в полуфинале Олимпиады
Спасибо, Саша! Ты и вся лыжная сборная спасли для нас Олимпиаду в Пекине
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: все медали, соревнования и результаты
Большунов будет знаменосцем сборной России на закрытии Олимпиады в Пекине
Вяльбе: «Не надо его хейтить Клебо»
Голубева — о падении в масс-старте: «Боролась за медаль, чувствовала, что сил много, но получилось так, обидно!»
Якимушкин прокомментировал свое серебро в масс-старте на Олимпиаде в Пекине
Большунов: «После первой гонки я увидел золотые ботинки и подумал, что неплохо если бы у меня такие были»
Большунов объяснил, зачем целовал снег, и согласился быть знаменосцем сборной России на закрытии Олимпиады
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сергей Федоров заявил, что в полуфинале не было мыслей снять в овертайме вратаря
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости