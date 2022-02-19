Сергей Федоров заявил, что в полуфинале не было мыслей снять в овертайме вратаря

Тренер сборной России по хоккею Сергей Федоров прокомментировал игру национальной команды в овертайме в полуфинале Олимпиады-2022 против Швеции (2:1Б).

— Вчера в овертайме мелькнула мысль снять вратаря?

— У меня нет. Риск есть всегда. Вышел на лёд и уже риск. В любом турнире это можно делать. Что нужно? Сыгранные четверки. Четкое понимание, что мы делаем. Правильная замена вратаря и когда. Это серьезное преимущество, я всегда так считал. Я не фанат буллитов, это так, отвлеклись от темы.

— ЦСКА объявил, что подписал Нордстрема. Получение контракта перед матчем может усилить психологическую сторону?

— Я так глубоко не думаю. Рад, что он вновь подписал с нами контракт. Но это клубная тема. Я не участвую в этом процессе. Подписание прошло в самый разгар хоккейной деятельности. Новости как пришли, так и ушли.

— Какую установку вы давали на овертайм?

— Овертайм сложился так, как сложился. Швеция хорошо контролировала шайбу. Наши парни справились с задачей. Играть без шайбы сложнее. Мы не использовали свои преимущества. Дальше все ушло в буллиты.

— Финны никогда не были олимпийскими чемпионами. Россия — действующий. Может ли это говорить о психологическом преимуществе?

— Думаю, нет. В 2018 году были другие игроки. Большинство игроков у нас новые. Наша команда концентрируется на вещах, которые мы должны завтра сделать.

В финале, 20 февраля, сборная России встретится с Финляндией. Начало в 07.10 по московскому времени.