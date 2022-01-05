19-летний Пауэр и 18-летний Мактавиш войдут в заявку сборной Канады на Олимпиаду

Сборная Канады по хоккею объявит состав мужской команды на Олимпийские игры через две недели. Как написал в Twitter журналист Даррен Дрегер, в заявку войдут 19-летний Оуэн Пауэр и 18-летний Мейсон Мактавиш.

Деван Дубник, Эдуард Паскуале, Тайлер Уотерспун и Адам Кракнелл также входят в число игроков, которые попадут в команду.

Турнир по хоккею на Олимпийских играх 2022 года в Пекине пройдет с 3 по 20 февраля. Канадцы сыграют в группе с США, Германией и Китаем.