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Сегодня, 10:43

«Расстроен, но Федотов великолепен». Фазель — о поражении сборной России в финале Олимпиады

Фазель назвал вратаря сборной России Федотова великолепным
Екатерина Звенигородская
Корреспондент

Почетный президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель прокомментировал «СЭ» серебро сборной России на хоккейном олимпийском турнире.

«Мне понравились финны, они хорошо отработали. Я не фанат такого работящего хоккея, который в последние годы демонстрировала Финляндия. Но они так же играли на Кубке Первого канала, где тоже одолели Россию. Я бы назвал это шахматной тактикой. У меня нет ключа к такой игре. Слова Ларионова о том, что Россия работала, а не играла? Игроки должны получать удовольствие от игры, а не просто работать. И для болельщиков это тяжело смотреть, когда игра проходит у бортов. Шайба слишком мало проходила через центр.

Но финны выиграли 6 игр. Это спорт, всегда будет победитель и проигравший. Поздравляю Финляндию с золотом, а Россию — с серебром. Следующий чемпионат мира будет в Финляндии. Это будет хороший шанс для еще одного реванша. Я расстроен, потому что поддерживаю Россию. Но что мы можем сделать? 2:1.

Федотов сделала 29 сейвов в финале? Он великолепный! Он очень хорошо провел олимпийский турнир. Но последняя пропущенная шайба была тяжелой. Специалисты должны проанализировать, каким образом можно сломать эту финскую защиту. Но у нас еще будет шанс, следующий — в мае в Финляндии", — сказал Фазель «СЭ».

Напомним, Россия проиграла Финляндии со счетом 1:2. Третье место заняла Словкия, которая в матче за бронзу победила Швецию.

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