Почетный президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель прокомментировал «СЭ» серебро сборной России на хоккейном олимпийском турнире.

«Мне понравились финны, они хорошо отработали. Я не фанат такого работящего хоккея, который в последние годы демонстрировала Финляндия. Но они так же играли на Кубке Первого канала, где тоже одолели Россию. Я бы назвал это шахматной тактикой. У меня нет ключа к такой игре. Слова Ларионова о том, что Россия работала, а не играла? Игроки должны получать удовольствие от игры, а не просто работать. И для болельщиков это тяжело смотреть, когда игра проходит у бортов. Шайба слишком мало проходила через центр.

Но финны выиграли 6 игр. Это спорт, всегда будет победитель и проигравший. Поздравляю Финляндию с золотом, а Россию — с серебром. Следующий чемпионат мира будет в Финляндии. Это будет хороший шанс для еще одного реванша. Я расстроен, потому что поддерживаю Россию. Но что мы можем сделать? 2:1.

Федотов сделала 29 сейвов в финале? Он великолепный! Он очень хорошо провел олимпийский турнир. Но последняя пропущенная шайба была тяжелой. Специалисты должны проанализировать, каким образом можно сломать эту финскую защиту. Но у нас еще будет шанс, следующий — в мае в Финляндии", — сказал Фазель «СЭ».

Напомним, Россия проиграла Финляндии со счетом 1:2. Третье место заняла Словкия, которая в матче за бронзу победила Швецию.