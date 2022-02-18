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Сегодня, 19:33

Эмоции хоккеистов сборной России после выхода в финал Олимпиады в Пекине

Появилось видео радости хоккеистов сборной России после выхода в финал Олимпиады
Анна Горшкова
Корреспондент

Олимпийский комитет России (ОКР) опубликовал в Twitter видео радости хоккеистов сборной России после выхода в финал Олимпиады.

«Ай да серия! Мужчины, выстояли! Характер», — говорится в публикации на странице ОКР.

В полуфинале россияне в серии буллитов обыграли Швецию (2:1Б). Победный булитт в матче забросил Арсений Грицюк.

В финале, 20 февраля, сборная России встретится с Финляндией. Начало — в 07.10 по московскому времени.

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