Экс-врач «Спартака» Лю считает, что играя в масках сборные России и Канады нанесли вред здоровью

Бывший врач «Спартака» Лю Хуншен отреагировал на матч олимпийского хоккейного турнира среди женщин между сборными России и Канады (1:6) в масках.

«В первую очередь, ношение маски при высоких скоростных нагрузках приводит к нехватке кислорода, нарушается кислородный баланс, — цитирует Хуншен Metaratings.ru. — Иногда даже просто ходить в защитной маске довольно непросто, а во время бега пульс учащается, давление растет, и любое ограничение поступления необходимого количества кислорода ведет к нарушению циркуляции крови, остановке сердца.

Спортсменки попытались себя обезопасить, но нанесли дополнительный вред здоровью. Я считаю, лучше выступать без маски, это лишняя нагрузка на организм".

Начало матча между Россией и Канадой было отложено на один час из-за того, что представительницы канадской команды перед игрой не получили результаты тестов на коронавирус российских хоккеисток. В результате было принято решение, что спортсменки выйдут на лед в масках.

Встреча завершилась победой сборной Канады со счетом 6:1. Команда вышла на первое место в группе. Россия идет третьей и в следующем матче сыграет с Финляндией.