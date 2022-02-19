Олимпиада
Пекин-2022
Хоккей
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Таблицы (женщины)
Календарь (женщины)
Статистика (женщины)
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Хоккей

Сегодня, 20:20

Духовник олимпийской сборной России отслужит ночную литургию перед хоккейным финалом Олимпиады

Иван Шитик
Корреспондент

Духовник олимпийской сборной России, протоиерей Андрей Алексеев отслужит ночную литургию перед хоккейным финалом с командой Финляндии, информирует ТАСС.

«Сегодня, завершая этот богослужебный цикл, совершив молебен в часовне, отслужу литургию, и она будет в ночное время. Потому что завтра утром уже приготовления к финалу. Мы ожидаем его. Сегодня, пересекаясь с хоккеистами, тренерами, администраторами команды, мы и вчерашнюю игру вспоминали. И, конечно, это и усилия, и огромные труды, но знаете, что мне сказали те, кто были там на лавочке? Мы все молились!

В предстоянии этой большой семьи, где каждый ведает того, кто создал его, мы на любой стороне этой площадки были вместе, были в единстве и, бог даст, завтра будем также в единстве, и остальное, с помощью божьей, в наших руках. Помоги нам господь!" - добавил духовник сборной.

В воскресенье хоккеисты сборной России сыграют в финальном матче олимпийского турнира с командой Финляндии. Начало — 7.10 (мск).

Источник: https://tass.ru/sport/13769705
Олимпиада
Сборная России по хоккею
Сборная Финляндии по хоккею
2
2
Читайте также
«От нее веяло холодом». Зачем глава МОК взялся воспитывать тренера российских фигуристок?
Спасибо, Саша! Ты и вся лыжная сборная спасли для нас Олимпиаду в Пекине
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: все медали, соревнования и результаты
Петухов считает, что Большунова можно считать королем лыжных гонок
Итоги парного турнира на Олимпиаде! Live с Бетиной Поповой — в 21:00
Александр Горшков: «Наши пары катались очень хорошо. Каждый из них практически сделал максимум»
Финские тренеры в России и русские хоккеисты в Финляндии. Истории перед финалом Олимпиады
Олимпиада-2022: расписание соревнований и трансляций 20 февраля
«Мы запомним это навсегда». Словаки наказали шведов за пассивность и впервые в истории взяли медали Олимпиады
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Словак Слафковски установил новый олимпийский рекорд для игроков до 18 лет
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости