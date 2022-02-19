Духовник олимпийской сборной России отслужит ночную литургию перед хоккейным финалом Олимпиады

Духовник олимпийской сборной России, протоиерей Андрей Алексеев отслужит ночную литургию перед хоккейным финалом с командой Финляндии, информирует ТАСС.

«Сегодня, завершая этот богослужебный цикл, совершив молебен в часовне, отслужу литургию, и она будет в ночное время. Потому что завтра утром уже приготовления к финалу. Мы ожидаем его. Сегодня, пересекаясь с хоккеистами, тренерами, администраторами команды, мы и вчерашнюю игру вспоминали. И, конечно, это и усилия, и огромные труды, но знаете, что мне сказали те, кто были там на лавочке? Мы все молились!

В предстоянии этой большой семьи, где каждый ведает того, кто создал его, мы на любой стороне этой площадки были вместе, были в единстве и, бог даст, завтра будем также в единстве, и остальное, с помощью божьей, в наших руках. Помоги нам господь!" - добавил духовник сборной.

В воскресенье хоккеисты сборной России сыграют в финальном матче олимпийского турнира с командой Финляндии. Начало — 7.10 (мск).