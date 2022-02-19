Словак Слафковски установил новый олимпийский рекорд для игроков до 18 лет

17-летний нападающий Юрай Слафковски забросил семь голов в семи матчах на Олимпиаде-2022.

Нападающий сборной Словакии сделал дубль в матче за третье место против команды Швеции (4:0).

Таким образом, Слафковски забил семь голов в семи играх в Пекине и на данный момент является лучшим снайпером хоккейного турнира.

Также он установил новый рекорд в истории Олимпийских игр. Ранее ни один игрок моложе 18 лет не забивал больше шести голов.

Словак будет доступен для драфта НХЛ летом 2022 года.