Словак Слафковски установил новый олимпийский рекорд для игроков до 18 лет
17-летний нападающий Юрай Слафковски забросил семь голов в семи матчах на Олимпиаде-2022.
Нападающий сборной Словакии сделал дубль в матче за третье место против команды Швеции (4:0).
Таким образом, Слафковски забил семь голов в семи играх в Пекине и на данный момент является лучшим снайпером хоккейного турнира.
Также он установил новый рекорд в истории Олимпийских игр. Ранее ни один игрок моложе 18 лет не забивал больше шести голов.
Словак будет доступен для драфта НХЛ летом 2022 года.
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