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Сегодня, 19:47

Словак Слафковски установил новый олимпийский рекорд для игроков до 18 лет

Иван Шитик
Корреспондент

17-летний нападающий Юрай Слафковски забросил семь голов в семи матчах на Олимпиаде-2022.

Нападающий сборной Словакии сделал дубль в матче за третье место против команды Швеции (4:0).

Таким образом, Слафковски забил семь голов в семи играх в Пекине и на данный момент является лучшим снайпером хоккейного турнира.

Также он установил новый рекорд в истории Олимпийских игр. Ранее ни один игрок моложе 18 лет не забивал больше шести голов.

Словак будет доступен для драфта НХЛ летом 2022 года.

Олимпиада 2022: Александр Большунов (справа) и&nbsp;Иван Якимушкин. Олимпиада 2022: Большунов — король лыж и наши пары против хозяев Игр в фигурке. Онлайн-трансляция 19 февраля

Олимпиада
Сборная Словакии по хоккею
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