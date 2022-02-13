Дания и Латвия — наиболее вероятные соперники России по четвертьфиналу Олимпиады

После матча Словакия — Латвия (5:2) на групповой стадии Олимпийских играх-2022 в Пекине обновился рейтинг «посева» сборных перед плей-офф.

Сейчас он выглядит так:

1. Россия (1В) — 7 очков (3 матча), шайбы 8-6

2. США (1А) — 6 (2), 12-2

3. Финляндия (1С) — 6 (2), 9-3

4. Швеция (2С) — 6 (2), 7-3

5. Дания (2В) — 6 (3), 7-6

6. Канада (2А) — 3 (2), 7-5

7. Чехия (3В) — 4 (3), 9-8

8. Германия (3А) — 3 (2), 4-7

9. Словакия (3С) — 3 (3), 8-12

10. Швейцария (4В) — 1 (3), 4-8

11. Латвия (3С) — 0 (3), 5-11

12. Китай (4А) — 0 (2), 2-11

Напомним, что после группового раунда никто не вылетает. Напрямую в четвертьфинал проходят три сборные, занявшие первые места в квартетах, и лучшая из занявших вторые места. Остальные восемь команд сыграют дополнительный раунд. Пары определят по рейтингу команд, составленному на основе результатов в группах. Победители проходят в четвертьфинал, где встретятся с лучшими командами первого этапа.

Почти наверняка Россия получит третий посев. Первой она остаться не может, так как ее точно обойдет победитель матча Финляндия — Швеция, маловероятно и поражение США от Германии, тем более в основное время.

Сетка четвертьфиналов выглядит так:

1 (номер посева) — победитель матча 8-9

2 — победитель матча 7-10

3 — победитель матча 6-11

4 — победитель матча 5-12

Так что с большой вероятностью Россия сыграет в четвертьфинале против 6-й или 11-й команды посева. Первой из этой пары, вероятнее всего, станет Дания. Канада должна обыгрывать Китай и обходить ее, единственный реальный шанс для датчан подняться выше — это поражение шведов от финнов с разницей более чем в три шайбы.

11-й командой, вероятнее всего, станет Латвия. Единственный альтернативный вариант возможен, если Китай наберет очко против Канады, что малореально.

Так что, скорее всего, соперник России по четвертьфиналу — победитель матча Дания — Латвия.