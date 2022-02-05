Женская сборная Чехии по хоккею победила Швецию на Олимпиаде в Пекине

Женская сборная Чехии по хоккею в групповом турнире Олимпиады в Пекине победила команду Швеции со счетом 3:1.

Для Чехии это вторая победа на турнире, команда делит первое место в группе B с Японией. Швеция потерпела второе поражение и идет на четвертом месте. В плей-офф выйдут первые три команды.

Хоккей

Олимпийские игры-2022

Женщины

Группа B

Чехия — Швеция — 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Голы: Ванишова — 1, 18:23 — 1:0. Химларова — 1, 33:56 — 2:0. Мюрен — 1 (Л. Юханссон, Адольфссон), 39:16 — 2:1. Ванишова — 2, 54:03 — 3:1.

Вратари: Песларова — Содерберг (58:20).

Штраф: 12 — 8.

Броски: 47 (25+14+8) — 25 (5+12+8).

Судьи: Лифферс, Манта.

5 февраля. Пекин. Национальный.