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Сегодня, 19:51

Алексей Жамнов: «Почему Гусев не вышел в овертайме? Просто решили так»

Игорь Рабинер
,  
Владимир Пушкарев
Никита Гусев.
Фото Reuters

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов прокомментировал победу над Швецией (2:1Б) полуфинале олимпийского хоккейного турнира. Он рассказал, почему в овертайме не вышел Никита Гусев.

— Почему Гусев ни разу не вышел в овертайме?

— Просто решили так. Опять чем-то недовольны? Это тренерское решение. Решили не выпускать.

— В овертайме главное было не пропустить?

— Почему не пропустить? У нас задача была держать шайбу и создавать моменты. Кто-то был посвежее, кто-то нет. Нужно было движение, катание. Мы исходили из этого. Нам нужны были игроки, которые играли 3 на 3, чтобы было мобильное катание. Вот и все.

В финале россияне сыграют со сборной Финляндии. Зимняя Олимпиада-2022 в Пекине проходит с 4 по 20 февраля.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Никита Гусев
Олимпиада
Сборная России по хоккею
Сборная Швеции по хоккею
Алексей Жамнов
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