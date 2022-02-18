Алексей Жамнов: «Почему Гусев не вышел в овертайме? Просто решили так»

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов прокомментировал победу над Швецией (2:1Б) полуфинале олимпийского хоккейного турнира. Он рассказал, почему в овертайме не вышел Никита Гусев.

— Почему Гусев ни разу не вышел в овертайме?

— Просто решили так. Опять чем-то недовольны? Это тренерское решение. Решили не выпускать.

— В овертайме главное было не пропустить?

— Почему не пропустить? У нас задача была держать шайбу и создавать моменты. Кто-то был посвежее, кто-то нет. Нужно было движение, катание. Мы исходили из этого. Нам нужны были игроки, которые играли 3 на 3, чтобы было мобильное катание. Вот и все.

В финале россияне сыграют со сборной Финляндии. Зимняя Олимпиада-2022 в Пекине проходит с 4 по 20 февраля.