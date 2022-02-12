Олимпиада
Пекин-2022
Хоккей
Новости
Таблицы Календарь Таблицы (женщины) Календарь (женщины) Статистика (мужчины)
Статистика (женщины)
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Хоккей

Сегодня, 19:30

«Канадцы в плей-офф? Выбьем их и все». Кожевников — об игре сборной России на Олимпиаде в Пекине

Кожевников назвал матч России с Чехией разминкой перед плей-офф ОИ
Микеле Антонов

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил игру сборной России после поражения от Чехии (5:6 ОТ) в матче хоккейного турнира Олимпиады-2022 в Пекине (Китай).

«Веселенькая игра! Хорошо! Размялись перед плей-офф. Более-менее первая нормальная игра после большого перерыва, где ребята себя показали. Тренеры тоже могут оценить, в каком состоянии находятся хоккеисты. Не важно, насколько много забивают команды, какой счет. Главное выиграть. Что бояться канадцев в плей-офф? Выбьем их и все. Тем более 90% их состава играет в нашем чемпионате», — сказал Кожевников «СЭ».

По итогам группового этапа сборная России (7 очков) заняла первое место в группе B и вышла в четвертьфинал турнира. Вторыми стали датчане (6), третьими — чехи (5), четвертыми — швейцарцы (1).

Олимпиада-2022: Вероника Степанова с&nbsp;Юлией Ступак, Натальей Непряевой и&nbsp;Татьяной Сориной после финиша. Олимпиада 2022: лыжницы взяли золото в эстафете! Цветков опять обидно без медали и старт танцоров. Онлайн-трансляция 12 февраля

Олимпиада
Сборная Канады по хоккею
Сборная России по хоккею
Сборная Чехии по хоккею
Александр Кожевников
5
0
Читайте также
«Еще 300 метров — и мы бы выиграли». Что думают скандинавы о золоте наших девушек в лыжной эстафете
Начинала Олимпиаду со слез, а теперь везет золото маленькому сыну: Юлия Ступак обеспечила преимущество сборной России — и победила в лыжной эстафете
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: все медали, соревнования и результаты
Главный тренер сборной Чехии: «Не думаю, что наказание было слишком строгим, все-таки был удар в голову»
Алексей Жамнов: «Воспользуемся тремя днями паузы, чтобы ребята отдохнули»
«Воронков ничего не понял после МЧМ-2020». Кожевников — об удалении российского хоккеиста с Чехией
Засуживали ли Россию в матче с Чехией? Live с Зислисом, Вайсфельдом и Николишиным — в 20.00
Жамнов — о матче с Чехией: «Надо отдать должное игрокам, что не бросили руки, когда счет стал 4:2»
Жамнов — о поражении от Чехии: «У меня нет претензий ни к одному игроку»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Пускай сам себя журит». Быков об удалении Воронкова в матче с Чехией

Алексей Жамнов: «Ждем от Шипачева больше»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости