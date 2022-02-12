Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил игру сборной России после поражения от Чехии (5:6 ОТ) в матче хоккейного турнира Олимпиады-2022 в Пекине (Китай).

«Веселенькая игра! Хорошо! Размялись перед плей-офф. Более-менее первая нормальная игра после большого перерыва, где ребята себя показали. Тренеры тоже могут оценить, в каком состоянии находятся хоккеисты. Не важно, насколько много забивают команды, какой счет. Главное выиграть. Что бояться канадцев в плей-офф? Выбьем их и все. Тем более 90% их состава играет в нашем чемпионате», — сказал Кожевников «СЭ».

По итогам группового этапа сборная России (7 очков) заняла первое место в группе B и вышла в четвертьфинал турнира. Вторыми стали датчане (6), третьими — чехи (5), четвертыми — швейцарцы (1).