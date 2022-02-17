У Китая появлялась своя Шарапова. В США называют главную звезду ОИ-2022 ненастоящей китаянкой

18-летняя олимпийская чемпионка по фристайлу уже заключила рекламных контрактов на 30 миллионов долларов, и это только начало.

Фристайлистка Эйлин Гу с огромным отрывом лидирует по популярности в Китае среди всех участников Олимпиады, включая местных героев из шорт-трека, а также иностранных суперзвезд вроде Шона Уайти, Юдзуру Ханю или Терезы Йохауг. 18-летняя спортсменка уже завоевала в Пекине две олимпийские награды, выиграв в биг-эйре и став второй в слоупстайле, а в пятницу получит шанс завоевать еще одно золото — в хафпайпе. Но дело не только в результатах — вокруг китаянки-полукровки, выросшей в США, сейчас творится настоящее информационное безумие. Это точно самый успешный маркетинговый проект Игр-2022. Причем популярность девушки подогревается в том числе дискуссиями в соцсетях о том, является ли она «настоящей китаянкой» или «натурализованной фальшивкой».

Пример для подражания

Юная звезда родилась в Сан-Франциско у интернациональной пары. Мать — мигрантка из Китая, переехавшая в Штаты ради учебы, а отец — американец, быстро расставшийся с матерью своего ребенка. Сейчас во внешнем виде Эйлин Гу сочетаются азиатские и европейские черты, что позволяет ее агентам успешно продвигать спортсменку и на западном, на восточном рекламном рынке. А в этом отношении фристайлистка идет на рекорд. По данным китайского издания Yicai Global, только в Китае Эйлин Гу является лицом как минимум 23 брендов и заключила контрактов не менее чем на 31,4 миллиона долларов. При этом у нее есть коммерческие доходы и в других странах. Конечно, ей тяжело достичь уровня бойца ММА Конора Макгрегора, который, по данным Forbes, в 2020 году заработал вне октагона 158 миллионов долларов. Но для зимних видов спорта результат Эйлин может стать рекордным — нет никаких сомнений, что после Игр-2022 она сможет монетизировать свою бешеную популярность еще лучше.

Девушка была натурализована родиной своей матери в 2019 году — как раз под домашнюю Олимпиаду. Она была не единственной, кто таким образом перешел под флаг сборной Китая. То же самое произошло, например с фигуристкой Чжу И, также родившейся в США, и кучей хоккеистов и хоккеисток из Штатов и Канады. Однако со спортивной и всех прочих точек зрения проект с фристайлисткой оказался самым успешным. Причем до сих пор нет абсолютной ясности по поводу того, отказалась ли Эйлин Гу от американского гражданства. Законы Китая не позволяют своим гражданам иметь паспорт другой страны, однако юная звезда во всех интервью тщательно обходит данный вопрос, открывая простор для домыслов. Не исключено, что ради нее власти КНР действительно сделали исключение.

Стала бы Эйлин суперзвездой такого масштаба, если бы выступала за сборную США? Совсем не факт, поскольку в Штатах очень много сильных фристайлистов, и для того чтобы выделиться на их фоне, нужны выдающиеся результаты. Да, в этом году Гу выиграла самое популярное американское соревнование для экстремалов Winter X Games, но таких победителей в Штатах — десятки, и спонсоры не бегают за ними толпами после первого же успеха. А вот в Китае бывшая американка получила полный карт-бланш — и в плане финансирования, и в плане создания позитивного образа в СМИ. Она оказалась идеальной моделью в качестве примера для подражания у молодого поколения — как патриотка, уехавшая из Америки ради исторической родины, как девушка из неполной семьи, добившаяся жизненного успеха, ну и внешние данные и обаяние тоже сыграли не последнюю роль.

Ни разу не пожалела о переходе

И вот здесь начинаются нюансы, поскольку Эйлин по своему менталитету является стопроцентной американкой и под давлением СМИ порой косячит на почве пиара. Так, недавно она на голубом глазу посоветовала молодым китайцам обходить государственную систему фильтрации интернета «Золотой щит» при помощи VPN-сервисов. И это спровоцировало огромный скандал. Также Гу приходится тщательно обходить тему уйгуров и прочие взрывоопасные политические моменты. «Если в интервью Эйлин будет хотя бы два абзаца с критикой прав человека в Китае, это разрушит ее карьеру. Один неверный шаг — и все многолетние маркетинговые усилия пойдут прахом», — жаловался американский агент фристайлистки Том Япс.

Самая «снежная принцесса» говорит, что считает себя одновременно и американкой, и китаянкой, полностью погруженной в культуру своей нынешней родины. Однако такое промежуточное состояние одновременно и выгодно, и уязвимо. Ведь при первой же спортивной неудаче ее наверняка объявят в Китае «понаехавшей». Так в свое время было во французских СМИ в отношении одной знаменитой франко-канадской теннисистки. Когда эта спортсменка побеждала, в медиа говорили, что выиграла девушка с французским именем Мари Пьерс, а когда проигрывала — сообщали, что поражение потерпела канадка Мэри Пирс. Имя Mary Pierce интерпретировалось на французский или английский манер в зависимости от результата.

Эйлин Гу американские болельщики постоянно троллят в соцсетях тем, что Китай просто «купил» ради своей Олимпиады самую перспективную фристайлистку мира, которая имеет очень опосредованное отношение к своей нынешней сборной, тренируясь и постоянно проживая в США. Этакий китайский вариант Марии Шараповой. Китай в ответ не устает публиковать интервью спортсменки, в которых она чисто говорит по-китайски, всячески нахваливает эту страну и рассказывает обо всех направлениях своей жизни — в качестве спортсменки, студентки и модели. Для усиления эффекта на телевидении был даже показан сюжет о бабушке фристайлистки, которая долгое время работала инженером в структуре китайского Министерства транспорта. Во время Игр-2022 Элин проявляет небывалую для участницы сразу трех олимпийских турниров активность в TikTok, неустанно рассказывая подписчикам, что ни разу не пожалела о переходе под флаг Китая.