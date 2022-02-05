Шведский фристайлист Вальберг завоевал золото в могуле на Олимпийских играх в Пекине

Представитель Швеции Вальтер Вальберг завоевал золотую медаль в соревнованиях по могулу на Олимпийских играх-2022 в Пекине.

Вторым стал канадец Майкл Кингсбери. Тройку призеров замкнул японец Икума Хорисима.

Россиянин Никита Андреев завершил борьбу после второй попытки, не сумев финишировать.

Никита Новицкий занял 13-е место в первой попытке и закончил соревнования. Впоследствии один из спортсменов был вычеркнут из итогового протокола и Новицкий поднялся на 12-ю позицию.

Фристайл

Чжанцзякоу (Китай)

Олимпийские игры-2022

Мужчины

Могул

Финал

1. Вальтер Вальберг (Швеция) — 83.23

2. Майкл Кингсбери (Канада) — 82.18

3. Икума Хорисима (Япония) — 81.48

4. Бенжамен Каве (Франция) — 79.44

5. Ник Пейдж (США) — 78.90

6. Купер Вудс (Австралия) — 78.88