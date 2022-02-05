Шведский фристайлист Вальберг завоевал золото в могуле на Олимпийских играх в Пекине
Представитель Швеции Вальтер Вальберг завоевал золотую медаль в соревнованиях по могулу на Олимпийских играх-2022 в Пекине.
Вторым стал канадец Майкл Кингсбери. Тройку призеров замкнул японец Икума Хорисима.
Россиянин Никита Андреев завершил борьбу после второй попытки, не сумев финишировать.
Никита Новицкий занял 13-е место в первой попытке и закончил соревнования. Впоследствии один из спортсменов был вычеркнут из итогового протокола и Новицкий поднялся на 12-ю позицию.
Фристайл
Чжанцзякоу (Китай)
Олимпийские игры-2022
Мужчины
Могул
Финал
1. Вальтер Вальберг (Швеция) — 83.23
2. Майкл Кингсбери (Канада) — 82.18
3. Икума Хорисима (Япония) — 81.48
4. Бенжамен Каве (Франция) — 79.44
5. Ник Пейдж (США) — 78.90
6. Купер Вудс (Австралия) — 78.88
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