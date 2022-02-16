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Сегодня, 14:43

Российский фристайлист Буров вышел в главный финал Олимпиады в акробатике

Иван Торопцев
Корреспондент

Российский фристалист Илья Буров вышел в главный финал Олимпиады в акробатике.

В финале россиянин набрал 129,50 балла за свою лучшую попытку и гарантировал себе попадание в шестерку лучших, которая квалифицируется в финал.

Еще один представитель сборной России Станислав Никитин набрал 119,00 балла за свой лучший прыжок и не попал в главный финал.

Главный финал в акробатике на Олимпиаде в Пекине состоится сегодня, 16 февраля, начало — в 15.00 (мск).

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Олимпиада
Сборная России по фристайлу
Илья Буров
фристайл
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