Российский фристайлист Буров вышел в главный финал Олимпиады в акробатике

Российский фристалист Илья Буров вышел в главный финал Олимпиады в акробатике.

В финале россиянин набрал 129,50 балла за свою лучшую попытку и гарантировал себе попадание в шестерку лучших, которая квалифицируется в финал.

Еще один представитель сборной России Станислав Никитин набрал 119,00 балла за свой лучший прыжок и не попал в главный финал.

Главный финал в акробатике на Олимпиаде в Пекине состоится сегодня, 16 февраля, начало — в 15.00 (мск).